Glory Days: weer zo’n serie vanuit ‘passie’

“Ze hebben geen worstenbroodjes”, roepen zanger Guus Meeuwis en acteur Frank Lammers op Schiphol. “Wel saucijzenbroodjes, maar dat vind ik slechte verkleding.” Ha, ze praten over een carnavalesk ‘verkleedpekske’. En als Frank zijn vriend Guus later een hoodie-trui geeft met ‘Born in Brabant’ erop, is de toon gezet. Deze ‘provincialen’ gaan op de lokale tour.

In hun serie Glory Days (Avrotros) duiken ze als fan in het leven van zanger Bruce Springsteen, die met het album Born in the USA zijn grootste verkoop aller tijden beleefde (dertig miljoen exemplaren). Hij was dan wel die Amerikaanse wereldster, maar ook de jongen uit het kleine stadje Freehold in New Jersey, dat hij bezong (My Hometown, Long Walk Home), waarnaar hij terugverlangde en waar hij weer woont. Wanneer Springsteen zingt over de sluiting van de plaatselijke textielfabriek, begint Frank over de bierfabriek in Lieshout. Er is steeds die connectie.

In eerste instantie ga je daarin mee. Het doet gezellig aan om die twee vrienden hun geintjes te horen maken. De extraverte Frank doet zijn best om de mensen tot anekdotes te verleiden. Tja, helaas gaan de verhalen van een jeugdvriend/oud-burgemeester en een radiomaker meer over henzelf dan over The Boss. De hele aflevering woensdag ging trouwens minstens zoveel over Guus en Frank als over Bruce.

De vroegere huizen van The Boss

Ze eten pizza in Springsteens favoriete restaurant Federici’s, gaan naar de kapper die bezongen werd in Long Walk Home, en maken een toertje langs de vroegere huizen van de rockzanger. Hij wilde geen straatnaam en geen standbeeld, vertelt de gids, en nu is er alleen de brandweerwagen die ‘Born to Run’ heet omdat de zanger die voor een ton dollar aan de kazerne had geschonken. Leuk dat de heren er even in mogen met een helm op. “Mam, ik zit in een brandweerauto”, gilt Guus lollig.

Gaandeweg begint het gemis. Ze geven nauwelijks informatie en zoeken niet naar drijfveren. Had Springsteen een goede band met zijn ouders of had hij iets te ontvluchten (Born to Run)? Ze hebben geen echt goeie gesprekken en kijken er evenmin de liedteksten echt op na. Voor psychologische diepgang hoef je niet bij deze twee vrienden aan te komen. Evenmin laat zanger Guus zijn professionele licht op Springsteens muzikale kwaliteit schijnen. De vraag is hoe je zo’n verhaal boven het particuliere uit tilt en universeel maakt.

Series gemaakt vanuit drie p’s

Want wie komt dichter bij de ziel van zo’n reisverhaal? Tot een paar jaar geleden maakten alleen professionele journalisten dit soort series. Ze beten zich ergens in vast en kregen de goede mensen aan het praten, zoals een Bram Vermeulen in Afrika of Jelle Brandt Corstius in Rusland. Nu krijgen we steeds vaker series gemaakt vanuit drie p’s: passie, professie en persoonlijkheid. Mensen die vanuit liefde voor hun vak of achtergrond het verhaal vertellen als ingewijde, niet als buitenstaander.

Neem arts en fotograaf Ruben Terlou over China, waar hij eerder woonde en de taal sprak. Paulien Cornelisse over ‘haar’ land Japan in Tokidoki. Zelfs in Chansons! zijn Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps duidelijk liefhebbers met een Parijse geschiedenis. Grof gezegd: elke Pipo met een passie maakt nu een serie.

Het heeft één groot voordeel: er mag bewondering zijn. Het is fijn Guus’ ogen te zien glanzen, en zijn stem te horen raspen wanneer hij My Hometown zingt in de gitaarwinkel. “Nu is het echt begonnen”, voelt hij, en ik voel eindelijk met hem mee.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.