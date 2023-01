Global warming leidt tot ijstijd

Honderdvijftig graden onder nul. Het noordelijk halfrond onder een metersdikke laag ijs en sneeuw. De rampenfilm The Day After Tomorrow neemt klimaatverandering serieus. En ook weer niet. Er is eigenlijk maar één goede manier om naar deze Amerikaanse blockbuster uit de zomer van 2004 te kijken: met een dikke knipoog. Maar een beetje buikpijn krijg je er ook van.

De knap gemaakte apocalyptische film past in de rijke Hollywoodtraditie van rampenspektakels als Towering Inferno, Armageddon, Independence Day, Mars Attacks!, Dante’s Peak, Jurassic Park. Films die doen griezelen en gniffelen tegelijk. Marsmannetjes, meteorieten, stampende monsters, lavastromen, herboren dinosauriërs: ze creëren op grote schaal chaos, paniek en slachtoffers, maar een groepje dappere zielen weet het tij te keren. De rampenfilm is luchtig van toon en simpel van opzet: in no-time kun je voorspellen wie het onheil zal overleven.

Fifth Avenue geblokkeerd

Zo is het ook met The Day After Tomorrow, waarin een paleoklimatoloog (Dennis Quaid) zijn duisterste voorspellingen bewaarheid ziet. Klimaatverandering kan zo extreem worden dat er een nieuwe ijstijd ontstaat, tonen zijn rekenmodellen aan. Onzin, zegt de Amerikaanse vice-president: de economie, die is pas kwetsbaar. En ja hoor, even later vallen hagelstenen zo groot als sinaasappels uit de hemel. Hele stukken Antarctica breken af, warme golfstromen veranderen van koers, doen immense vloedgolven ontstaan en halen de temperatuur radicaal naar beneden. Los Angeles wordt weggevaagd door een tornado – en nee, de iconische Hollywood-letters blijven niet gespaard – en New York wordt overspoeld door een tsunami die vervolgens bevriest. Alleen de bovenste delen van de wolkenkrabbers steken boven ijs en sneeuw uit. Fifth Avenue wordt geblokkeerd door een op drift geraakt, vastgevroren containerschip.

Toch moet en zal Jack naar New York gaan: zijn tienerzoon Sam (Jake Gyllenhaal) is daar, gestrand in de statige, nu onder sneeuw bedolven openbare bibliotheek. Voor de vluchtelingen in het gebouw zit er niets anders op: boeken verbranden om het opkruiende ijs op afstand te houden. En dus begint Jack te lopen. Van Washington DC naar New York. Zo’n 360 kilometer over een witte vlakte. Stevige jas aan, tentje mee.

Is dit het moment om slimme vragen te stellen? Grappig genoeg leidde de film destijds tot tal van overpeinzingen van wetenschappers die in alle ernst uitlegden hoe absurd de premisse is van abrupt veranderend weer. Niet alleen wetenschappelijk, ook plottechnisch stapelen de onwaarschijnlijkheden zich op.

Nee, dit is het moment om in bewondering te kijken naar een film die van grootschalig visueel spektakel aan elkaar hangt. Regisseur Roland Emmerich zette dik ingepakte, hevig zwetende acteurs in een studio in Montreal. De kou kwam uit computers. De maker vertrouwde op een bataljon sneeuwtechnici en een handvol postproductiebedrijven die een jaar lang schaafden aan visuele effecten om een bevroren universum te creëren.

Gruwelijk én wonderschoon

Dat is, in al z’n gruwelijkheid, wonderschoon. Zie het moment waarop het Empire State Building, vanaf het puntige topje naar beneden, krakend in ijs verandert. Een helikopter die in z’n vlucht bevriest. Een Amerikaanse vlag die al wapperend wit verstijft. Overal in hun beweging doodgevroren mensen. Satellietbeelden van een aarde die je door alle witte massa nauwelijks nog herkent. Intense kou is de vijand, maar hoe bestrijd je die? De fantasie van een natuurramp op wereldschaal grandioos vormgegeven.

Fantasie? En passant doen de makers nog iets. Emmerich (Godzilla) zal zichzelf eerder omschrijven als entertainer dan als activist, maar met deze dystopie betoonde hij zich wel degelijk bezorgd over het onverschillige klimaatbeleid van toenmalig president Bush en vicepresident Dick Cheney. De fysieke klimaatverandering mag in de film ongeloofwaardig zijn, de effecten zijn dat niet. Sinds de zeer succesvolle uitbreng van de film ís New York getroffen door serieuze orkanen. Sindsdien zíjn er arctische ijsbergen afgebroken, ís extreem weer een terugkerend fenomeen geworden. En zijn vluchtelingenstromen aan de Mexicaanse grens een onderwerp hoog op de politieke agenda geworden – hoewel ze in deze film de andere kant opgaan.

“We hadden geen idee hoe vooruitziend de film zou zijn”, zei scenarioschrijver Jeffrey Nachmanoff in een interview een maand geleden. Wanneer je nu de immense watermassa tussen de wolkenkrabbers ziet golven, verslik je je van schrik in je popcorn. Wat in 2004 vooral zomers vermaak wilde zijn, is nu een angstaanjagend reëel beeld.

De visuele schoonheid en de onderliggende boodschap van de film komen mooi samen in de blikken op het Vrijheidsbeeld. 93 meter hoog. Het symbool van vrijheid en sociale gastvrijheid steekt zijn toorts onverminderd fier de lucht in, hoog boven de bevroren Hudson baai. Baken van hoop, en troost. En nu ook van gevaar en kwetsbaarheid.

The Day After Tomorrow is een van de weinige rampenfilms die niet euforisch en lacherig, maar juist nederig stemt. Zoals scenarist Nachmanoff destijds toelichtte: “De film is fictie. Het gevaar is echt.”

The Day After Tomorrow is te zien op Pathé Thuis en Disney+

Lees ook:

De onheilspellende berghut van Guy de Maupassant

Een verraderlijke ijswasem, een gevangenis van sneeuw, diepe, gestolde golven van ijsschuim: Guy de Maupassant trok alles uit de kast om de kou te beschrijven.