Glimlachen om een serie over mantelzorg? Dat had ik niet gedacht

Actrice Loes Luca kon twee jaar nauwelijks werken toen ze voor haar dementerende moeder zorgde, vertelt ze in interviews. In de nieuwe dramaserie Maud & Babs (Max) op zondag speelt ze moeder Barbara Martens die zelf beginnende vergeetachtigheid en desoriëntatie heeft. Via gele post-its in de kast herinnert ze zichzelf aan de meest basale dingen.

Met fenomenaal spel houdt Loes Luca in haar personage Babs de schijn op. Ze wimpelt zorgen af met schijnbaar logische antwoorden, zoals wanneer dochter Maud een telefoon in de ijskast vindt naast bedorven groente. Of wanneer ze na het zwemmen niet thuiskomt omdat ‘alle bushaltes verplaatst zijn’. Haar verwilderde, hulpeloze blik wanneer de verwarring toeslaat is er een uit duizenden. Luca draagt de serie met grote ervaring en inlevingsvermogen.

Mama’s ontregelende zorg krijgt voorrang

Maar zie de titel; deze acht afleveringen draaien niet alleen om Babs. Ze tonen hoe mantelzorg bij dementie een heel gezin affecteert. Dochter Maud (Rifka Lodeizen) probeert alles ook maar goed te doen. Ze heeft een eigen verloskundigenpraktijk met collega Suus (Nadja Hüpscher), zit haar twee puberkinderen achter de broek en probeert man Koen tevreden te stellen.

Iedereen trekt aan haar, maar mama’s ontregelende zorg krijgt continu voorrang. Even naar de apotheek, terwijl de medicijnen voortaan aan huis worden gebracht. Even een telefoontje voor thuishulp, waarna ze een bureaucratisch woud in komt van afkortingen als WMO, ZVW en WLZ. Maud doet haar best maar laat uiteindelijk overal steken vallen.

Is dat grappig? De serie wil een tragikomedie zijn, gebaseerd op de Libelle-feuilletons Dagboek van Maud van Elle van Rijn. Op zich zijn alle ingrediënten aanwezig voor hilarisch schrijnende gevallen, en beloven de koele relatie met Koen en de kift met haar concurrerende zus Juliette (een springerige, zelfingenomen Kim van Kooten) knetterende botsingen.

Op grappen moet je niet per se wachten, vermoed ik. Het komische zit hem meer in de absurde situaties waarin Babs terechtkomt. Ze gaat bijvoorbeeld zwemmen met het prijskaartje nog aan haar nieuwe badpak, en thuis zet ze de oven in plaats van magnetron aan voor haar plastic bakje met opwarmmaaltijd; de post-it ‘mag links’ kon niet baten.

Hoe niet-sexy, dit onderwerp

Wie me trouwens vijf jaar geleden had gezegd dat ik zou glimlachen om een serie over mantelzorg – hoe niet-sexy – had ik voor gek verklaard. Inmiddels is het een situatie waar de kinderen van babyboomers in rollen. De populariteit van ouderenomroep Max hadden we toch ook niet voorspeld. Of het succes van Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Laat staan van de elektrische fiets.

Drama is altijd al een kunstvorm om de thema’s van een tijd aan te snijden. Goede Tijden Slechte Tijden was in 1997 de eerste soap met een transgender-personage: revolutionair. Deze tijd verschijnen er meer producties over dementie. Herman Finkers deed in De beentjes van Sint Hildegard alsof hij eraan leed om van zijn dominante vrouw af te komen.

Oscarwinnaar Anthony Hopkins worstelt ermee in de film The Father, en Maud & Babs laat zien hoe ondankbaar de mantelzorg voor een dementerende is, die eigenlijk weer een opstandig kind wordt. Als je al niet moet lachen, kijk je de serie om er begrip voor te hebben en er misschien wel (voor anderen of jezelf) steun aan te beleven.

