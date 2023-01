Gina Lollobrigida veroverde Hollywood, en menig mannenhart

Ze speelde de verleidelijke zigeunerin, de knappe weduwe en de mooie koningin. Gina Lollobrigida, die maandag op 95-jarige leeftijd overleed, wist hoe je de begeerde vrouw speelde. Bij de Miss Italia-verkiezing van 1947 werd ze derde, het was haar springplank naar het filmvak.

Vanwege haar omvangrijke decolleté heette ze al snel een sekssymbool, vergelijkbaar met Marilyn Monroe in Amerika die in dezelfde periode roem vergaarde. Het waren de naoorlogse jaren. Lollobrigida had in een reeks Italiaanse romcoms gespeeld, toen ze aanbiedingen kreeg uit Frankrijk.

In de populaire cape- en degenfilm Fanfan la Tulipe (1952), gesitueerd in het tijdperk van Lodewijk XV, speelde ze naast Gérard Philipe de waarzegster die de titelheld misleidde. ‘Lollobrigida has beauty, body and acting talent’, schreef het Amerikaanse vakblad Variety, en tipte de Italiaanse voor Hollywood.

Lollobrigida – grote ogen, donkere krullen – maakte in de jaren vijftig inderdaad de grote oversteek naar Amerika. Ze speelde de echtgenote van Humphrey Bogart in John Hustons Beat the Devil (1953). In het Technicolor-drama Trapeze (1956) zijn Tony Curtis en Burt Lancaster circusartiesten die allebei als een blok vallen voor de mooie ambitieuze acrobate Lola, gespeeld door Lollobrigida. In hetzelfde jaar speelde ze een van haar bekendste rollen: de verleidelijke zigeunerin Esmeralda in de Victor Hugo-verfilming Notre-Dame de Paris. Haar bijnaam, ‘de mooiste vrouw van de wereld’, dankte ze overigens aan een Italiaanse film: La Donna Piu Bella del Mondo (1955).

Gina Lollobrigida bij het filmfestival van Venetië, in 2012. Beeld ANP / AFP

La Lollo, zoals ze ook wel werd genoemd, werd geboren in het Italiaanse bergdorpje Subiaco, nabij Rome, als dochter van een meubelmaker. Ze trouwde met een in het toenmalige Joegoslavië geboren arts, Milko Skofic, met wie ze een zoon kreeg. Ze had ook de nodige affaires. Haar romance met Hollywoodkomiek Jerry Lewis zou in 1971 aanleiding zijn geweest voor de scheiding. Een latere relatie met een 34 jaar jongere Spaanse zakenman, Javier Rigau y Rafols, was voer voor de roddelbladen.

In de jaren tachtig was Lollobrigida te zien in tv-series als Falcon Crest en The Love Boat. Ook betuigde ze zich als beeldhouwer en fotograaf. Ze fotografeerde beroemdheden als Salvador Dali en Fidel Castro, en publiceerde in 1973 met Alberto Moravia een fotoboek, Italia Mia.

In 1999 nam Lollobrigida zonder succes deel aan de Europese parlementsverkiezingen. Tot op hoge leeftijd had ze politieke ambities. Vorig jaar nog, op 95-jarige leeftijd, hoopte ze via een kleine, eurosceptische partij in de Italiaanse senaat te komen. Lollobrigida’s overlijden, maandag, was wereldnieuws. De Italiaanse minister van cultuur Gennaro Sangiuliano noemde haar een van de laatste iconen van het Gouden Tijdperk van Hollywood.

