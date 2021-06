Gevonden in een vuilcontainer: van wie zijn deze 17de-eeuwse schilderijen?

Volgens deskundigen gaat het om schilderijen van Samuel van Hoogstraten, een leerling van Rembrandt, en de Italiaan Pietro Bellotti. De politie van Keulen heeft geen idee waar ze vandaan komen en wie de eigenaar is en doet een oproep om informatie.

De schilderijen werden een maand geleden door een 64-jarige automobilist aangetroffen op een parkeerplaats in het Beierse Mittelfranken. Hij nam ze mee en leverde ze in bij de politie in Keulen. Er werd een kunstexpert bijgehaald die tot de conclusie kwam dat de twee mannenportretten hoogstwaarschijnlijk originele werken zijn. Maar er is niets bekend over hun herkomst. Of ze ooit gestolen zijn heeft de politie niet kunnen achterhalen.

De Lachende man, van Pietro Bellotti. Beeld Polizei Koln

Wanneer Samuel van Hoogstraten (1627 - 1678) het portret van een jonge man met een rode muts schilderde, dat werd aan getroffen in de vuilcontainer, is niet duidelijk. Van Hoogstraten leerde het vak bij Rembrandt, wat goed te zien is aan zijn schilderstijl. Hij trok Europa in en werkte in Wenen en Londen. Hij was ook theoreticus en schreef een succesvol boek over de schilderkunst. Zijn werk is te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam en de National Gallery in Londen.

Pietro Bellotti (1625-1700) was een kundige Italiaanse portretschilder. De afbeelding van de lachende man die nu is teruggevonden stamt volgens de geraadpleegde deskundigen uit 1665. Bellotti werkte veel voor de katholieke kerk. Zijn werk hangt onder andere in het Uffizi en Florence.

Over de geschatte waarde van de schilderijen heeft de Duitse politie geen mededelingen gedaan, maar onder andere bij veilighuis Christie's staan werken van Van Hoogstraten voor honderdduizenden euro's in de boeken, bedragen die een Bellotti ook wel eens heeft opgebracht.

De politie van Keulen kan via Facebook benaderd worden met informatie.

