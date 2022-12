Gesprekken met Dirk De Wachter: als een bitterzoet sprookje

Een WK winnen, rijk worden, liefde vinden? Dat streven naar geluk is een vergissing, meent psychiater en ‘verdrietdokter’ Dirk De Wachter. Mensen hebben het recht op ongelukkigheid. Streven naar zin en betekenis is waar het leven om draait.

Vertel dat voetballegende Kylian Mbappé maar, na vier keer raak schieten op het doel in de WK-finale Frankrijk - Argentinië. De winnende Argentijnen hielden elkaars schouders vast, de verliezers zaten alleen in het veld, liepen verdwaasd rond. Het beeld: succes vier je samen, verdriet verwerk je alleen.

In de woorden van regisseur Anne Christine Girardot klinkt De Wachters denken zo simpel: probeer het ongeluk te omarmen, en samen te dragen. Girardot maakt al bijna tien jaar het programma De Kist en werkte jarenlang als vrijwilliger in een hospice. De dood heeft ze gezien, en ook hoe die ‘alles op scherp zet’ in het leven, zoals De Wachter zegt. Toen ze hoorde dat de Antwerpse psychiater en hoogleraar uitgezaaide darmkanker had, besloot ze hem te benaderen voor gesprekken over zijn eigen lot en de zin van het leven. Hoe is de dokter als patiënt? “Ge wordt ontzíeld bijna”, zegt hij pijnlijk prachtig. Zeven donderdagen sprak ze met hem, vastgelegd in de Brainwash-special Donderdagen met Dirk De Wachter (Human).

Het werd uitgezonden op zondagavond, en eenmalig; een beetje verwarrend. Er keken maar 61.000 mensen naar. Zonde, want de manier waarop deze man met warme stem spreekt over het leven als kronkelend pad dat altijd keuze biedt aan welke zijde te lopen, stelt gerust. “De beste wraak op een traumatisch bestaan is waardigheid”, zegt hij.

Bedachtzame volzinnen

Hem beluisteren is alsof je een bitterzoet sprookje voorgelezen krijgt. In bedachtzame volzinnen neemt hij je mee in een verhaal over lijden en leven, en je gaat instinctief luisteren zoals je als kind in de kussens plofte zodra iemand “Er was eens...” uitsprak.

Hij vertelt over zijn eigen chance: geen oorlog, gewoon kunnen studeren, geliefd zijn door zijn ouders. En hij beseft hoe mensen in minder liefde en veiligheid opgroeien. “Hoe gaat het met u, wat kan ik voor u doen?”, vraagt hij als psychiater altijd met respect aan mensen die ‘kruipend van nood’ de praktijk in komen. Hij wil hen niet als alweter bij de hand nemen, ieder mens weet van binnen wat te doen.

En zo begint Anne Christine Girardot elk gesprek tussen de chemo’s door met: “Hoe gaat het met u?” Hij citeert Frits van Egters uit De avonden: “Het gaat slecht, maar verder gaat het goed.” In de kleine tekenen van medemenselijkheid ligt zo veel belang, vertelt hij. De verpleegkundige die kalm bleef tijdens zijn morfine-delirium, zijn dochter, die vanuit haar architectenbureau haar boterhammen bij hem komt opeten omdat ze vindt dat hij te lang alleen thuis is. De Wachter, bedachtzaam: “Die handelingen zo simpel, zo evident, dat ze haast niet meer opgemerkt worden, dat zijn de belangrijkste. De boterhammen van mijn dochter zijn de belangrijkste.”

Barsten van duisternis

Maar de ziekte grijpt voort, zijn huid wordt grauw. Hij krijgt gedachten als ‘tegen een paal aan rijden, dan is het voorbij’. “Af en toe zijn er barsten van duisternis, waaruit sulferdampen omhoog dwarrelen”, verwoordt hij het moe.

Zij vraagt naar existentiële eenzaamheid. Hij beaamt die. “Ja, we zijn eenzame mensen. Maar het is door die eenzaamheid dat we gedreven worden naar elkaar. We zijn, in de blik van de ander.”

Ik denk aan de hele mismatch van die excuses voor het slavernijverleden, en word lichtelijk verdrietig door het gebrek aan wil, talent of belangen om elkaar te vinden.

“Liefde zit niet in een veel te duur strand, op vakantie, maar in het thuiskomen na een baaldag”, mijmert hij. “Schat, hoe is het geweest? Zit u, ik maak een lekker drankje. Vertel. En dan niks vertellen, maar stil zijn, en mekaar een beetje vastpakken. Gewonigheid is het mooiste wat er bestaat.”

Rond deze 19de december hebben veel te veel woorden geklonken.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.

Lees ook:

Psychiater Dirk De Wachter heeft kanker: ‘Er waren momenten dat ik nu zelf dacht: ik kan niet meer’

Zijn ziekte zet De Wachter aan het denken over de menselijke conditie. ‘We moeten het gevoel hebben dat het zin heeft. Hoe kan ik voor de ander van betekenis zijn?’