Gershwin Bonevacia zoekt dat onbevreesde jongetje dat zo de Nieuwe Maas in sprong

Gershwin Bonevacia brengt zijn jongere zelf tot leven in ingehouden, sobere teksten.

Alleen al dat dagelijkse zoeken ‘waar stond mijn fiets ook alweer?’ maakt een Amsterdammer tot Amsterdammer, aldus Gershwin Bonevacia, net als ergernis over torenhoge huizenprijzen, maar ‘tegelijkertijd/ voor geen cent/ verderop (…) willen wonen’. Of je wieg in de hoofdstad stond, doet er niet toe.

Die van Bonevacia zelf stond ook elders. Hij is dan sinds 2019 stadsdichter van Amsterdam, geboren werd ie in Rotterdam. En naar die stad keert hij terug in het onlangs verschenen Toen ik klein was, was ik niet bang. Daarin richt dichter en spoken word-artiest Bonevacia (1992) zich tot zijn jongere zelf, tot de kleine Gush van toen.

Vanuit een volwassen bestaan, geconfronteerd met verwarrende regels en complexe vragen als wat maakt ons tot wie we zijn, gaat hij op zoek naar het onbevreesde jongetje dat ooit zo de Nieuwe Maas in dook. Toch was de omgeving waar hij opgroeide zo veilig niet. Thuis, in het Rotterdamse IJsselmonde, wreef moeder hem met bleaching cream en dwingend Papiaments in: ‘je bent te zwart’. Op school werd niet over racisme gesproken, maar Gush wist best dat er ‘goede en slechte kinderen’ bestonden:

de goede kinderen gaan tussen de middag naar huis / alle slechte kinderen worden opgehaald / door een neef / soms komt de neef niet

Hij durfde zijn achternaam nauwelijks te spellen

In de straten van zijn jeugd waar de stoerste jongens ‘hun ziel leeg blowen’, werkloos zijn, vrouwen kopen, pistolen dragen, was er weinig nodig of het kwartje viel naar de verkeerde kant. Zie Kevin, die de handel in illegale dvd’s inruilde voor coke.

Maar angst had Gush vooral in de klas, als hij moest lezen of schrijven. Hij is dyslectisch, zó erg dat hij zijn achternaam nauwelijks durfde te spellen. Maar lag in die dyslexie niet ook de kiem van zijn schrijverschap? ‘Gush, het pijnlijkste wat je overkomt/ is voorlezen/ je gaat dingen verzinnen/ ter plekke’. Kreeg daar verbeelding niet de ruimte?

Bonevacia brengt zijn jonge zelf – en daarmee dat van zoveel andere kinderen als hij – en zijn omgeving tot leven in ingehouden, sobere teksten. Bij hem belandden jongens niet in de bak, maar ‘leveren [ze] tijd in voor een hastag// #freeslice/ #freeautje/ #freeilias/ #freefano/ #freemo’.

Astronaut, zoals hij droomde, werd hij niet. Wel een dichter die voor trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven in taal een uitweg zoekt.

Tussen de middag er zijn goede en slechte kinderen de slechte kinderen zijn verlaten door hun vader de goede kinderen gaan tussen de middag naar huis alle slechte kinderen worden opgehaald door een neef soms komt de neef niet de goede kinderen gaan naar de camping alle slechte kinderen worden gepest meisjes worden voorbereid op een cyclus zwarte kinderen worden profvoetballer ben je een gebroken kind dan word je gelijmd maar alleen als je ophoudt je te schamen goede kinderen zijn verlegen slechte kinderen hebben schijt de goede kinderen mengen niet met slechte kinderen verhuizen nooit neuriën zacht alle slechte kinderen hebben een oom soms is de oom ook de broer alle slechte kinderen hebben een oma soms is de oma ook de moeder goede kinderen hebben een moeder soms is de moeder de overblijfjuf de speeltuin is een vorm van collectieve therapie de slechte kinderen zijn activist de goede kinderen hebben krediet als ik een fout maak krijg ik straf. Gershwin Bonefacia

Gershwin Bonevacia

Toen ik klein was, was ik niet bang

Das Mag; 96 blz. € 19,99