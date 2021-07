Geroezemoes en gekuch keren samen met achthonderd bezoekers terug in het Concertgebouw

Er klonk weer geroezemoes in het Concertgebouw vrijdagavond. En gehoest was er ook weer, tussen én tijdens de muziek helaas. Achthonderd bezoekers mochten er naar binnen, en die nemen nou eenmaal allemaal hun eigen ‘geluid’ mee. Toch past er vooral vreugde bij deze opschaling. Iedereen moest wel een QR-code laten zien bij de ingang. Een groen vinkje betekende: getest of gevaccineerd, en dus goedgekeurd.

Eigenlijk zou het Concertgebouw volgens de regels sinds vrijdag al 1350 mensen mogen toelaten in de Grote Zaal. Dat is tweederde van de maximum capaciteit. Daarvoor was het Concertgebouw logistiek nog niet klaar wat betreft in- en uitloop. Er stonden inderdaad lange rijen bij de verschillende ingangen waar de QR-code uitgelezen moest worden. Maar het concert begon met slechts vijf minuten vertraging. Deze test is alvast goed doorstaan.

De komende weken gaat de klassieke muziektempel stapsgewijs verder open. Op 7 september zullen alle 1970 rode stoelen voor het eerst sinds half maart 2020 weer bezet zijn als de Wiener Philharmoniker aantreedt voor een Bruckner-symfonie. Nog even wachten dus, en nog even tevreden zijn met concerten van een uur zonder pauze, twee keer op een avond.

Yuja Wang soleerde vrijdag bij het Orchestre Philharmonique du Luxembourg met chef-dirigent Gustavo Gimeno. Beeld Eduardus Lee

Vrijdagavond trad het Orchestre Philharmonique du Luxembourg dus twee keer een uur aan met hun chef-dirigent Gustavo Gimeno. Op het programma stond onder andere de Achtste symfonie van Dvorák. Het lijkt wel of de combinatie van deze symfonie en deze dirigent aan de corona-versoepelingen verbonden is. Begin juni vorig jaar dirigeerde Gimeno hier het Concertgebouworkest in Dvoráks Achtste toen er zomaar ineens dertig mensen naar binnen mochten. Zo erg was het toen gesteld, maar wat waren we blij dat live muziek weer kon.

Gimeno stuwde de boel in Dvoráks heerlijke symfonie lekker op. Vooral in het tweede deel, waar de ene na de andere lumineuze ingeving van de componist om voorrang strijdt, was Gimeno’s opbouw meesterlijk. Tijd nemen, voorbereiden, inkoppen - meer is het eigenlijk niet. Gimeno en zijn orkest deden dat formidabel. En het slotdeel tetterde dat het een lust had. Waarna het enthousiaste applaus van achthonderd man bijna als vanouds klonk.

Vooraf klonk Mozarts Pianoconcert nr. 20 met meesterpianist Yuja Wang. De lange Concertgebouwtrap is vanaf vrijdag ook weer in gebruik. Wang, die bekendstaat om haar minuscule, niets-verhullende outfits, had nu een hagelwitte lange jurk aan (blote schouders en rug), en dan is die trap best een probleempje. De galante Gimeno hielp haar veilig de treden af.

In het tweede deel, als Mozart het tempo opjaagt, ontstond er wat onrust en onbalans tussen Wang en het orkest. Maar verder wist zij met haar spel grote indruk te maken. In de cadensen diende de klavierleeuwin zich aan. Wang greep daar diep en virtuoos in de toetsen. Misschien niet helemaal in stijl, maar zeker effectief. En toen de trap weer op met die jurk.

Peter van der Lint

