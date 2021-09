Geniet van De Shitshow, erger je en belangrijker: steek er wat van op, als man

Een podcast door vrouwen voor mannen. Doelgroeptechnisch was ik dus helemaal klaar voor De Shitshow, dacht ik, toen ik de suggestie van Spotify ter harte nam. Het was ook nog eens tijdens een autoritje naar Amsterdam, volgens de makers van deze podcast het middelpunt van het universum, dat zat ook wel goed.

Wat zijn dit voor arrogante grachtengordelsnobs?

En toch zat ik al na tien minuten verontwaardigd tegen het dashbord te schreeuwen. Regelmatig haalt De Shitshow de luisteraar het bloed onder de nagels vandaan. Wat is dit voor dédain? Wat zijn dit voor arrogante grachtengordelsnobs? Stéphanie Hoogenberk en Janneke van der Horst fileren elke twee weken vakkundig het leed waar ze zich doorheen hebben moeten slaan. Dat varieert van matige dates, ongemakkelijke potjes tennis en enkelsokjes tot het fout gebruiken van de term ‘global village’. Er is nogal wat shit, daar sta je misschien te weinig bij stil.

Dat ligt natuurlijk niet aan de makers, die doen ook maar gewoon hun best om de wereld, en dan met name het mannelijke doelgroependeel daarvan, op te voeden. Het ligt vooral aan andere mensen. Zoals aan de date die de Esquire opzichtig op tafel laat liggen. ‘Wat grappig dat je die pakt, want ik sta erin’. Of aan de prutsers op het tennispark die eerst de baan willen sproeien, terwijl iedereen natuurlijk wel had kunnen raden dat Stéphanie een krap geplande dag heeft.

Je moet hier niet naar luisteren als je alles serieus neemt

De enige momenten waarop De Shitshow niet schuurt, zijn ervoor en erna. Laat je daar niet door misleiden. Die ergernis is juist fijn. Je moet hier niet naar luisteren als je alles serieus neemt. Kort na mijn uitbarsting tijdens de eerste aflevering schoot me eerder werk van Janneke van der Horst te binnen. In de tv-versie van Hard Gras zou ze Henk Spaan laten zien dat vrouwen goede voetbalverslaggevers zijn en dat voetballers echt wel iets te melden hebben. Ze bezocht Jan-Arie van der Heijden voor een diepte-interview. Het werd een aaneenschakeling van ongemakkelijke momenten. De bewonderende blik waarmee Janneke de kledingcollectie van Jan-Arie doornam en Jan-Arie die Janneke ook nog wel even zijn horlogecollectie wilde laten zien, deden erg denken aan de manier waarop de wereld in De Shitshow wordt gepresenteerd.

In diezelfde categorie bellen Hoogenberk en Van der Horst voor hun show met Harry Mens, de man die twee gezinnen tevreden wist te houden. En met Kim Holland over de in het water gevallen slutty summer.

Regelmatig laat je je verleiden tot de vraag: menen ze dit nou echt? Dat mag, als het maar niet te lang duurt. De Shitshow combineert het ongemak van Promenade, de absurditeit van Jiskefet en de namedropping bij RTL Boulevard met een gemakkelijke alledaagsheid. Dat vergt wat lenigheid van de luisteraar, maar wie dat kan opbrengen, heeft drie kwartier entertainment.

Geniet ervan, erger je en belangrijker: steek er wat van op, als man. Er valt nog zoveel shit te verbeteren. Maak je geen zorgen, Hoogenberk en Van der Horst vinden daarna ongetwijfeld genoeg nieuwe shit voor een paar podcasts.

De beste podcasts uit binnen- en buitenland, voor u beluisterd en gerecenseerd door de redactie van Trouw.