Gelauwerde schrijfster Astrid Roemer prijst Bouterse, weigert hem ‘moordenaar’ te noemen

De Surinaamse auteur Astrid Roemer maakt geen geheim van haar waardering voor oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse. Vorige week schreef ze op haar facebookpagina: “Onze gemeenschap heeft Bouterse hard nodig gehad om zelfbewuster te worden. Merci Man”. De opmerking is pikant omdat Roemer in oktober de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren in ontvangst neemt uit handen van de Belgische koning.

Desgevraagd herhaalde de schrijfster vrijdag in een brief aan de Volkskrant nogmaals haar lof voor Bouterse en voegde er aan toe dat ze weigert hem een moordenaar te noemen, ondanks dat hij veroordeeld is voor de Decembermoorden van 1982.

‘Unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap’

De Taalunie, Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, de organisaties achter de oeuvreprijs, verbinden geen consequenties aan de uitingen. “Astrid Roemer bekleedt met haar romans, toneelteksten en gedichten een belangwekkende en unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. De kwaliteit en het belang van dit literaire werk is onomstreden”, lieten ze vrijdag schriftelijk weten.

Roemers mening is niet nieuw. Toen ze in de jaren negentig raadslid was in Den Haag werden er al opmerkingen gemaakt over haar pro-Bouterse opstelling. Vorig jaar schreef ze op haar facebookpagina: “Bouterse heeft onze geschiedenis in een nieuwe koers gedwongen en een nieuwe toekomst geforceerd voor Surinamers. Onvergetelijk moedig.” Ze kreeg bijval en kritiek, net als op de opmerkingen van vorige week.

In Suriname is Bouterse in 2019 tot twintig jaar cel veroordeeld wegens betrokkenheid bij de Decembermoorden – vijftien tegenstanders van zijn militaire bewind werden gemarteld en vermoord. Eind deze maand wordt uitspraak gedaan in de verzetszaak die Bouterse tegen zijn veroordeling heeft aangespannen.

Standbeeld

Roemer schrijft dat ze meeleeft met de nabestaanden van de slachtoffers, maar stelt dat Bouterse de moorden zelf ontkent en dat er geen bewijs is dat hij er fysiek bij betrokken was. De rechter kwam tot een andere conclusie. Volgens Roemer zal Bouterse ooit een standbeeld krijgen, voor zijn verdiensten bij het opbouwen van Suriname.

Voormalig nieuwslezer Noraly Beyer, die de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren zou presenteren, heeft zich teruggetrokken. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt, er is een geldbedrag van 40.000 euro aan verbonden. Hij werd eerder gewonnen door Cees Nooteboom, Gerard Reve en Hella S. Haasse. De jury koos voor Roemer omdat ze erin slaagt ‘grote thema’s als corruptie, schuld, kolonisatie en dekolonisatie te verbinden met het verhaal op mensenmaat’. In 2016 ontving Roemer ook al de P.C. Hooft-prijs.

