Geertjan Lassche (44) uitgeroepen tot Journalist van het jaar voor ‘Frontberichten’

Toen Nederland in maart vorig jaar werd overvallen door de eerste coronagolf, bedacht Geertjan Lassche voor BNNVARA het programma Frontberichten dat tot eind mei vrijwel elke avond op NPO1 en 2 te zien was. Het programma trok gemiddeld een miljoen kijkers. Lassche monteerde van de smartphonefilmpjes van een arts of verpleegkundige, een schoonmaker of een ambulancechauffeur, steeds een programma van 12 tot 14 minuten. Op 20 december was er nog een speciale uitzending waarin alle Frontberichten-vloggers terugblikten op het jaar.

Tegen het AD zei Lassche eerder vaak kippenvel te hebben gehad tijdens het maken. “Als je zelf filmt, gooi je stukken weg die niet goed gedraaid zijn. Nu zag ik beelden van verpleger Theo uit Nunspeet die in een verzorgingshuis de nachtelijke gangen filmde. Juist het rommelige beeld maakte het indrukwekkend.”

‘Thermometer van de samenleving’

Volgens demissionair minister van onderwijs en media Arie Slob, die de prijs donderdag aan Lassche uitreikte, was het programma Frontberichten vorig jaar in die cruciale weken de thermometer van de samenleving.

Frontberichten leverde Lassche een nominatie op voor de Zilveren Nipkowschijf en de Rose d’Or, de Nederlandse en Europese televisieprijs. Lassche is vaker in de prijzen gevallen en maakte onder meer de documentaire Brommers kiek’n over Nederlandse plattelandsjongeren, Vreemdelingen en bijwoners, over Molukkers in Rouveen, bij Staphorst, waar Lassche opgroeide en nog steeds woont, en onlangs Jongens in de bouw over bouwvakkers in Nederland.

Villamedia, de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, kiest sinds 2006 jaarlijks de Journalist van het jaar. Winnaars van vorig jaar waren Jan Kleinnijenhuis van Trouw en Pieter Klein van RTL, voor hun onderzoek naar de toeslagenaffaire.

