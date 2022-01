Geen show, geen livestream, geen rode loper: de ‘gecancelde’ Golden Globes werden uitgereikt via Twitter

In de nacht van zondag op maandag zijn de Golden Globes traditiegetrouw uitgereikt in het Beverly Hilton in Los Angeles. Maar een livestream was er niet, laat staan een tv-uitzending. Want de club die de prijs uitreikt – de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) – is gecanceld.

Vorig jaar kwam de HFPA onder vuur te liggen nadat de Los Angeles Times een explosief onderzoek publiceerde waaruit bleek dat alle 87 leden van de organisatie, bestaande uit buitenlandse entertainmentjournalisten met als standplaats Californië, wit zijn. Ook werd de club onethisch handelen verweten – er werden peperdure giften en snoepreisjes aangenomen. Leden van de non-profitorganisatie die zitting namen in besturen of panels werden door de eigen organisatie vorstelijk betaald.

De reactie van de Amerikaanse film- en televisie-industrie, waarvoor diversiteit en inclusiviteit topprioriteit is, was niet mals. Televisiezender NBC, die de feestelijke Golden Globes-show jaarlijks uitzond, trok de stekker eruit. Dus werden de prijzen ditmaal op Twitter bekendgemaakt.

Een uitgekleed evenement

The Power of the Dog, de western van Jane Campion, kwam met drie Golden Globes voor beste film, regie en bijrolacteur Kodi Smit-McPhee als winnaar uit de bus. Wat de televisieprijzen betreft, was Succession de duidelijke winnaar, met drie Globes voor beste serie, acteur Jeremy Strong en bijrolactrice Sarah Snook.

Een Variety-journalist, die de uitreiking als een van de weinige buitenstaanders bezocht, sprak van een uitgekleed evenement. De bekendste spreker was actrice Jamie Lee Curtis die in een vooraf opgenomen videoboodschap de filantropische activiteiten van de organisatie roemde.

Curtis’ optreden vormt een sterk contrast met de rest van de Hollywoodgemeenschap, die de organisatie afgelopen jaar in de ban deed. Tom Cruise stuurde zijn drie Golden Globes per post terug. Actrice Scarlett Johansson riep na nare ervaringen met enkele seksistische leden van de HFPA op tot een boycot van de organisatie, precies wat enkele in het oog springende streamingdiensten als Netflix en Amazon deden – ze zeiden samenwerking op te schorten en hervorming af te wachten.

Nu werden er zeker vernieuwingen doorgevoerd; er kwam een andere voorzitter, statuten werden opgeschud en 21 nieuwe leden aangenomen. Ook werden experts op het gebied van diversiteit en inclusiviteit ingehuurd. Maar blijkbaar is het – vooralsnog – niet voldoende om het vertrouwen van de Hollywoodgemeenschap terug te winnen. Het is zelfs de vraag of de Golden Globes-show, na de Oscarceremonie veelal gezien als de belangrijkste Hollywoodhuldiging, volgend jaar zijn tachtigste verjaardag haalt.

De prijzen op een rij: Beste film (drama) en regie: The Power of the Dog van Jane Campion (Netflix)

Beste film (musical/comedy): West Side Story van Steven Spielberg

Beste scenario: Kenneth Branagh (Belfast) Beste actrice (drama): Nicole Kidman (Being the Ricardos) (Amazon)

Beste acteur (drama): Will Smith (King Richard)

Beste actrice (musical/comedy): Rachel Zegler (West Side Story)

Beste acteur (musical/comedy): Andrew Garfield (Tick Tick… Boom!) (Netflix) Beste tv-serie: Succession (HBO)

Beste miniserie: The Underground Railroad (Amazon)

Beste niet-Engelstalige film: Drive my Car (Japan)

Beste animatie: Encanto (Disney)

