Geen seksscènes, een manke Henry Cavill maar toch een vervolgseizoen: zo kwam The Witcher de lockdown door

In het najaar van 2019 maakte The Witcher zijn debuut en werd destijds meteen de best bekeken serie op Netflix. In volle vaart liep de productie van het tweede seizoen tegen de lockdown aan. Toch is de serie op alle fronten verbeterd.

‘De lage verwachtingen maken The Witcher des te beter’, kopte Trouw eind 2019 toen het eerste seizoen op Netflix verscheen. De onverwachte hitserie – gebaseerd op een boekenreeks van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski – kon ondanks een budget van 80 miljoen euro niet tippen aan HBO’s fantasy-epos Game of Thrones. Maar recensenten zagen wel veel potentieel.

Een veelgehoorde klacht was dat de serie in moordend tempo voortdenderde en weinig ruimte gunde de ontwikkeling van de personages. In het tweede seizoen hebben de makers geprobeerd dat op te lossen. “De plot en het verhaal moeten in dienst staan van de personages, en niet andersom”, zegt showrunner en uitvoerend producent Lauren Hissrich. “Dat is helaas makkelijk uit het oog te verliezen als je een hele wereld aan de kijker wil laten zien. Maar bij het tweede seizoen hoefden we die fundering niet meer te leggen. Vooral op Geralts groei ben ik trots – hij praat nu!”

Geralt van Rivia is de hoofdpersoon van het verhaal, een ‘witcher’ die tegen betaling op monsters jaagt. Hij wordt gespeeld door Henry Cavill, die vooral beroemd is als vertolker van Superman in meerdere blockbusters. In seizoen 1 was Geralt veelal grommend en peinzend, maar weinig sprekend te zien. Door de lockdown werd de productie van het tweede seizoen met een aantal maanden vertraagd, en daarna moesten ze verder filmen met beperkende maatregelen. Trouw sprak Cavill – evenals de showrunner en andere castleden – over wat seizoen 2 anders maakt.

Henry Cavill: ‘Ik lig goed bij de fans, tot ze me zat zijn’

Met onder andere zijn rol als Superman in de superheldenfilms van DC (Man of Steel, Justice League) is Henry Cavill een drijvende kracht achter het succes van The Witcher. Zelf is hij nederig over zijn sterrenstatus: “Veel mensen zijn dol op het personage van Geralt, ik vertolk hem slechts tijdelijk. Alle informatie om hem zo goed mogelijk te spelen krijg ik door naar de fans te luisteren. Volgens mij lig ik nu wel goed bij de fans, tot het moment dat ze me zat zijn.”

Die passie is niet alleen professioneel maar komt ook omdat hij zelf fan is van zowel de boeken als de veelgeprezen videogames, die ook op de boeken zijn gebaseerd. De man die vaak werd genomineerd als Sexiest Man Alive is ook een authentieke nerd. Hij liep zijn rol als Superman bijna mis omdat hij te fanatiek aan het gamen was om het telefoontje voor een auditie op te nemen. Zodra Cavill hoorde dat Netflix een serie van The Witcher wilde maken, probeerde hij in contact te komen voor een auditie. Na aanvankelijk te zijn overgeslagen kreeg hij alsnog de rol.

Uiteindelijk was het niet alleen de pandemie die de productie lamlegde maar ook Henry Cavill die struikelde. Cavill grapte een paar jaar geleden nog dat als je gewond raakt op de set het maar beter gefilmd kan zijn, want misschien heb je er dan nog iets aan. Zijn gescheurde hamstring viel daarom dubbel tegen: “De camera zat er bovenop maar echt spectaculair was het niet, er was geen monster dat me tackelde. Ik rende door een bos en opeens stond ik stil. Ik doe graag mijn eigen stunts maar als dit niet goed zou genezen, kon ik dat voor altijd vergeten.”

De jonge prinses Ciri (Freya Allan) gaat in de leer bij Geralt (Henry Cavill). Beeld Netflix

Lauren Hissrich: ‘Door corona zit er veel minder seks in dit seizoen’

Net zoals Henry Cavill benadert ook uitvoerend producent Lauren Hissrich de fans actief. Die kunnen soms erg grillig zijn. “Met sommige mensen kun je eindeloos discussiëren zonder ergens te komen. Ik heb geleerd dat je in zo’n geval snel afstand moet nemen.” Toch luistert ze soms wel degelijk. Zo verving ze het ‘scrotum harnas’ van het Nilfgaard-leger, zo door fans spottend genoemd vanwege de rimpelige textuur, door een gladder ontwerp. “De veldslag aan het einde van seizoen 1, waar we alles in de fik zetten, gaf ons een goed excuus om hen in het tweede seizoen een nieuwe, betere outfit te geven.”

De verleiding is groot om fans net zo’n rijke wereld te bieden als de zes boeken en vijftien korte verhalen waar de serie uit put. Maar de pandemie temperde de drang om seizoen 2 nog spectaculairder te maken. “We konden maar met zo’n tien mensen tegelijk filmen, dat was toegestaan en veilig”, zegt Hissrich. “Met visuele effecten konden we dat aanvullen. Ook was er weinig ruimte voor intimiteit, er zit daarom veel minder seks en naakt in dit seizoen.”

De productie werd in zijn geheel gefilmd in het Verenigd Koninkrijk, in plaats van af te reizen naar Hongarije zoals in het vorige seizoen gebeurde. Desondanks is Hissrich ervan overtuigd dat de vertraging ook tot een betere voorbereiding heeft geleid: in de montage zijn dit seizoen nagenoeg geen scènes gesneuveld. “Als iemand dit over tien jaar kijkt, weet ik zeker dat diegene nergens aan ziet dat het onder deze omstandigheden gefilmd is.”

Als het aan Lauren Hissrich ligt, zal The Witcher het minstens zeven seizoenen volhouden om het verhaal te vertellen en Henry Cavill is helemaal voor. Tegelijk beseffen ze allebei dat er in die tijd veel kan gebeuren, zoals afhakende kijkers waardoor het meedogenloze Netflix de stekker eruit trekt.

Ook dit seizoen zit weer vol met vreemde monsters. Beeld Netflix

Freya Allan: ‘Ik wil niet de rest van m'n leven aan deze serie vastzitten’

Toen de 20-jarige Freya Allan twee jaar geleden de vraag kreeg wat ze ervan zou vinden om zoals bij Game of Thrones acht seizoen in een serie te spelen, schreeuwde ze spontaan: “Oh God, nee!”. Inmiddels heeft ze minder problemen met zich vastleggen voor een langere periode, maar wel onder voorwaarden. “Ik wil niet voor eeuwig vastzitten aan The Witcher, maar wel Ciri blijven spelen zolang haar verhaallijn zich ontwikkelt.”

Allan kan tevreden zijn: Ciri transformeert van een verweesde prinses in een vastberaden krijger, en ze presteert het om de tienerworstelingen te tonen zónder bloedirritant te worden. De vader-dochter dynamiek tussen Geralt en Ciri gaat achter de schermen door. Trots vertelt ze dat, hoe bruut de training die Ciri ondergaat ook er uitziet, ze niet gewond is geraakt, in tegenstelling tot Cavill die ze schaterlachend ‘een oude man’ noemt. Maar wel een tegen wie ze duidelijk opkijkt: “Hij oefent het zwaardvechten één keer en doet het dan perfect. Hij is echt een machine.”

Toekomstdromen

Als het tweede seizoen een voorbode is van hoe de serie zich zal ontwikkelen, zijn zeven seizoenen iets om je op te verheugen. Het verhaal is gestroomlijnder en alle personages krijgen de ruimte om te vlammen. Onder de grommende Geralt komt een aarzelend vaderfiguur vandaan, die zoals Cavill graag wilde meer zijn ‘intellectuele kant’ kan laten zien. Een echte filosoof is het nog steeds niet, maar de stille spierbundel is nu meer een mens van vlees en bloed – die weer sublieme gevechten met indrukwekkende monsters aangaat.

Ook het politieke spel is aangescherpt, al blijven de intriges nog altijd mijlenver achter bij Game of Thrones. Dat is ook niet erg want de serie heeft helderder voor ogen wat het wel en vooral niet is. Het leven op het Continent kan zeer grimmig zijn, maar de serie maakt het verblijf aangenaam met humor en diepgang van personages en, heel belangrijk: nooit saai. De liefde en toewijding van de cast en makers spat van het scherm af en dat werkt aanstekelijk – je wil boven alles blijven kijken.

Wegwijs op het Continent The Witcher speelt zich af op het Continent, een die plek oorspronkelijk werd bewoond door elfen, maar waar door een magische ramp allerlei mythologische wezens, monsters en mensen verzeild zijn geraakt. Om te kunnen overleven zijn heksers (witchers) gecreëerd, een orde van monsterjagers die op jonge leeftijd door middel van magische experimenten muteren om bovenmenselijke krachten te ontwikkelen. De enkelingen die dit brute proces overleven, worden getraind om een op een de strijd met de monsters aan te gaan. Centraal in het verhaal staat Geralt van Rivia (Henry Cavill), een witcher die zich noodgedwongen ontfermt over de jonge Ciri (Freya Allan), een gevluchte prinses met ontluikende magische krachten en een duistere lotsbestemming. Samen met tovenares Yennefer van Vengerberg (Anya Chalotra), die verwikkeld is in een gecompliceerde romance met Geralt, vormen ze een eigen familie van buitenbeentjes die gemoedelijk tot elkaar veroordeeld zijn.

Het tweede seizoen van The Witcher is vanaf vrijdag 17 december op Netflix te zien. Voor dit verhaal waren zes van de acht aflevering beschikbaar om vooraf te bekijken.

Lees ook:

De lage verwachtingen maken het debuutseizoen van The Witcher des te beter

Nee, The Witcher is geen Game of Thrones. Maar het is wel verdraaid goed.