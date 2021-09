Terwijl een stem begint te vertellen is het eerste wat je ziet een smakeloos keukendecor in naargeestig bruin. O jee, dit gaat toch niet een oubollige kitchensink worden, een gootsteendrama?! Sinds de jonge Franse schrijver Édouard Louis zeven jaar geleden de wereldliteratuur kwam binnengestormd met zijn autobiografische Weg met Eddy Bellegueule is het grauwe, bekrompen milieu van zijn jeugd zo bekend dat het niet nog eens geïllustreerd hoeft te worden. Zou je denken.

Toch is dat precies wat gebeurt in Gevechten en metamorfosen van een vrouw, de toneelbewerking door Internationaal Theater Amsterdam (ITA) van Louis’ boek over zijn moeder. Rode rozen rood verven heet dat in theatervakjargon.

En was het nu nog beperkt gebleven tot het decor, maar ook spel en enscenering lijden aan hetzelfde euvel. Geen seconde doet de voorstelling een appel op de verbeelding. Geen seconde wordt duidelijk waarom deze voorstelling moest.

Als bewerker en regisseur heeft Ivo van Hove het verhaal omgewerkt tot een dialoog tussen moeder en zoon, beiden gevangen in een omgeving van seksisme, grofheid, geweld. Na de monoloog Wie heeft mijn vader vermoord, eerder bij ITA met de vader als hoofdpersoon, ligt nu het accent op de moeder.

Geschop en getier

Met uitzondering van een enkele woeste dans op een melodie uit haar jeugd, toen ze nog dromen had, is Gevechten één lange wanhoopskreet. Letterlijk. Net als in Age of rage laat Van Hove het er flink fysiek aan toegaan. Hier heeft hij echter geen choreograaf of componist die de boel erbovenuit kan tillen. Het is omdat Marieke Heebink zo’n razend goede actrice is dat je ondanks al het geschreeuw, geschop en getier nog naar haar ‘moeder’ wil blijven kijken.

Verder is het een kwestie van gelaten het cliché ondergaan van een asociaal gezin met zijn verstoorde relaties. En je afvragen: waarom weer datzelfde verhaal als in Weg met Eddy Bellegueule, dat nog geen twee jaar geleden zo overrompelend expressief is geënsceneerd door regisseur Eline Arbo bij Toneelschuur Producties? Het blote feit dat de moeder dat milieu, anders dan de vader, weet te ontvluchten is een te magere reden.

Artistieke armoe, daar lijkt het nog het meest op. Tenzij Van Hove dacht een experiment met het genre te kunnen uithalen. Dan had hij Heebink en Majd Mardo (zoon) wel originelere en doordachtere handvatten moeten geven. Dan is een doodenkele ‘grap’ met een ontredderde moeder die bh’s in een pan stopt, wasgoed in de vaatwasser en een staafmixer in de centrifuge wel erg flauw en voorspelbaar. Het ITA onwaardig.

Te zien t/m 18/9, kaarten via ita.nl