Geen megabands, maar toch is er genoeg moois te zien op Lowlands

Aan Nederlandstalige muziek geen gebrek. Wende zal nieuwe nummers laten horen van het album dat volgende maand uitkomt, Sophie Straat zingt smartlappen, maar dan over racisme, seksisme en het verdwijnen van haar geliefde Amsterdam. Elias Mazian is een dj die synthesizerpop combineert met gevoelige songteksten, en onder meer Toontje Lager op eigen wijze covert.

Ook uit Nederland: Nusantara Beat, de band die nog maar zo kort bestaat en nu al een festivalhit is met muziek die teruggrijpt op de Indonesische roots van de bandleden. Voor het ruigere werk in de moshpit: lekkere punk van het Australische Amyl and the Sniffers. In de categorie ‘compleet anders’, Heilung, een vervreemdend vikingenritueel met rockmuziek.

Lowlands is natuurlijk veel meer dan muziek. In totaal zijn er ruim 250 acts, voorstellingen, lezingen en films. Wie even aan alle auditieve prikkels wil ontsnappen, kan terecht bij de veelgeprezen film Aftersun over een dochter die terugdenkt aan een vakantie met haar vader, twintig jaar geleden. Zo probeert ze erachter te komen wie haar vader eigenlijk was.

In de afdeling humor is onder anderen Arjan Lubach te zien met nieuwe grappen en liedjes en gaat Martijn Koning er met gestrekt been in. De wetenschapstak van Lowlands wil jongeren laten voelen hoe het is om als 80-jarige te dansen.

Kijken naar dans kan ook, naar de dansers van het Maas Theater en Dans bijvoorbeeld die film, comedy en breakdance combineren om de levensvragen van dertigers te beantwoorden. Alleen kijken en niet bewegen is onmogelijk bij het Amsterdamse Ghetto Funk Collective, dat danst op funk en soul.