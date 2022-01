Geen medelijden, alleen plezier met Jan Rot bij ‘de Slimste’

De slimste mens had een uitzondering gemaakt donderdag: de ongeneeslijk zieke zanger, componist en tekstschrijver Jan Rot (64) mocht een tweede keer meedoen aan het populaire televisiespelletje.

In 2012 had het er in de finale met Arjen Lubach om gespannen. Voor de laatste vraag stonden ze precies gelijk en de uitzending werd tien minuten stilgelegd om te beslissen wie door mocht, vertelde Rot. Dat bleek Lubach. “Als hij iets eerder ‘pas’ had gezegd, had ik door gemogen en glorieus gewonnen. Dan had ik hier nu niet hoeven zitten”, keek hij ironisch. Het publiek lachte. Rot verstaat de kunst om een pijnlijke situatie licht verteerbaar te maken zonder het gewicht ervan te ontkennen.

Laatste wens

Maar hoe belangrijk is het nou helemaal om nog ‘dat Slimste mens-hoofdstuk goed af te sluiten’? Hij had er bij Freriks zelfs op aangedrongen. “En als het iemands laatste wens is?”, grijnsde hij erbij. Toen mocht het.

Met kerst schreef hij al een afscheidsgedicht op de voorpagina van Trouw. “De eerste Trouw die ik zag, was voor de boezem van Phil Bloom/ En dit wordt dan mijn laatste, als afscheid met een boem”. Hoeveel knallende afscheidsmomenten beleeft een mens, als hij weet dat ie binnenkort gaat?

Jan Rot was donderdag de Slimste van de dag in De Slimste Mens. Beeld

Bij de eerste zes Slimste mens-vragen vuurde Rot de antwoorden rustig als in een precisiebombardement op Philip Freriks af. Van de locatie van het Dark Sky Park (Terschelling) tot het Italiaanse woord voor ‘eikel’, hij wist het. “Jan, je maakt een spectaculaire entree”, bracht Freriks uit, nadat hij eerder bij Rot had gepeild hoe die het zou vinden als hij door zijn zelfbenoemde ‘chemobrein’ meteen zou afvallen. Nou, zijn denken liet hem maar één keer in de steek. Hij wist de nieuwe speler van Ajax wel, maar kwam niet op de naam Steven Berghuis. De concurrenten filmmaker Johan Nijenhuis (Costa, Verliefd op Cuba) en theatermaker Steef de Jong, wisten het ook niet.

En zo nam Jan Rot een flinke en blijvende voorsprong. ,,Het is net als thuis”, riep hij enthousiast, en wij deden thuis net zo mee: hardop associëren bij de vragen ‘wat weet je over mango’, of over George Bush junior.

Zichtbaar plezier, geen medelijden

Maar donderdag keken we deels ook een ander schouwspel. We keken iemands laatste wens. Iemand die in het spel lekker goed was en geen medelijden behoefde, gelukkig. Toch bleef je de hele tijd naar dat bleke gezicht kijken en al visueel afscheid nemen.

Denker des Vaderlands René Gude, die in 2015 overleed, vertelde ook vaker op tv over omgaan met de dood, zoals in De Wereld Draait Door en tegen Coen Verbraak in zijn interviewserie Kijken in de ziel: Op de drempel (uitgezonden in 2016). Hij had het over publiekelijk sterven. Waarom zou je dat proces uit ongemak privé houden? Het was juist het leven dat ‘een gedoe’ was. Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het, noemde Wim Brands zijn boekje van gesprekken met hem.

Iedereen sterft uiteindelijk, en daarom is het ook zo wrang om de reeds aangewezenen ermee te zien omgaan. Gude zei in die gesprekken wel iets anders troostrijks: je hoeft niet aan het einde nog van alles goed te maken, als je je leven bewust hebt ingericht.

Jan Rot zit hier bij De slimste mens heus niet een echt gemis goed te maken. Hij doet gewoon nog een keer waar hij veel plezier aan ontleent, en dat is zichtbaar. Laat hem lekker zoveel laatste wensen hebben als hij wil.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.