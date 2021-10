Gedurig imponeert Martijn Koning de zaal met platte grappen en sterke verhalen

Het was me het jaartje wel voor ­cabaretier Martijn Koning (42). Afgelopen maart werd hij het middelpunt van een mediastorm vanwege zijn roast van Thierry Baudet in het tv-programma Jinek. In augustus overleed na een lang ziekbed zijn ­vader.

Beide gebeurtenissen krijgen een prominente plek in zijn nieuwe show Koning van de toekomst, misschien wel de meest persoonlijke die hij tot nog toe maakte.

In Konings vijfde avondvullende solo vormt het schaakspel de rode draad. Zijn vader was een fervent schaker en hoopte die liefde op zijn zoon over te dragen. Dat lukte maar ten dele. Koning junior miste de ­motivatie en concentratie om echt in het spel te excelleren. Wel werd het schaken een manier voor vader en zoon om contact te maken, vooral toen vader vanwege zijn ziekte ­fysiek steeds minder kon.

Terug naar het schaakbord

Gedurende de avond keert Martijn Koning geregeld letterlijk en figuurlijk terug naar het schaakbord. Terwijl hij plaatsneemt achter het bord, dat voor aan het podium staat opgesteld, vertelt hij weetjes over het spel, en anekdotes over zijn ­vader.

In alle banaliteit zijn dit de meest kwetsbare momenten van de voorstelling. De anekdotes leggen mooi Konings eigen angsten en onzekerheden bloot, en creëren zo barsten in het pantser van bravoure waarmee de cabaretier zich normaal ­gesproken omhult.

Platte grappen en sterke verhalen

Die bravoure is intussen niet verdwenen. Geheel in lijn met de stand-upcomedytraditie waaruit hij voortkomt, probeert Koning gedurig de zaal te imponeren met platte grappen en sterke verhalen.

Hij weet daarbij vaak op de juiste knopjes te drukken, al is zijn ­mate­riaal soms wel erg flauw en ­uitgekauwd. Dat geldt met name voor het blokje coronagrappen aan het begin. Koning moet ook nog even zijn gram halen over het ­Jinek-­incident. Dat leverde hem, naast ­vele doodsbedreigingen, de ­reputatie op van een cabaretier die zijn boekje te ­buiten ging en ‘de ­situatie niet goed aanvoelde’.

Onterecht, zo maakt Koning met smaak en overtuiging duidelijk. Hijzelf hield zich keurig aan de regels van de ‘roast’, waarin een eregast met harde grappen te kakken wordt gezet. Het waren Eva Jinek en haar redactie die hem rücksichtslos voor de bus gooiden. Koning geeft ze een welverdiend koekje van eigen deeg.

Classic Koning zijn de vele ver­halen over dieren. Ze vormen, na de stukken over zijn vader, de beste ­delen van de voorstelling. Koning is ontroerend en grappig tegelijk wanneer hij over zijn kat praat. Zo zien we hem het liefst.

