Gedumpt door Jinek: Martijn Koning blijft de kwestie in z’n nieuwste show uitmelken

Gênante persoonlijke verhalen, absurde fantasieën over dieren en publieksinteractie: het zijn de vertrouwde ingrediënten van een Martijn Koning-voorstelling. De stijlvaste Koning weet, met behulp van deze elementen, veel humor en spanning te creëren. Toch valt in Appeltjes schillen, zijn zesde soloprogramma, ook op dat de ‘formule-Koning’ zo zijn beperkingen kent.

Koning haalde de laatste jaren vooral het nieuws door zijn ruzie met RTL4 en Eva Jinek, volgend op een controversiële column over Thierry Baudet. In zijn sterke vorige voorstelling blikte hij al terug op deze affaire, en maakte hij er een paar geslaagde grappen over. Het voelt als een zwaktebod dat de 44-jarige stand-upcomedian dit nu nog eens dunnetjes overdoet. De hele toestand mag Koning een hoop persoonlijke misère hebben opgeleverd, dat zorgt nog niet automatisch voor interessant theater.

Afrekenen met de afrekencultuur

In Appeltjes schillen lijkt Koning af te willen rekenen met de afrekencultuur waar hij zelf het slachtoffer van was. De titel van de show verwijst expliciet naar die cultuur, evenals het eenvoudige maar treffende podiumbeeld, met rechtsvoor een hakblok, waarop een glimmende verse appel ligt, een flink koksmes er dreigend naast gestoken.

Koning beklaagt zich erover dat iedereen tegenwoordig de hele tijd maar boos is. Hij probeert zo aan wat hemzelf overkomen is een meer algemeen-maatschappelijke strekking te geven, maar werkt deze lijn te weinig uit om echt te overtuigen.

Boeiender is het tweede hoofdthema van de voorstelling: gek versus ‘normaal’. De moeder van een jeugdvriendinnetje noemde Koning ooit ‘een raar mannetje’. De laatste tijd vraagt de cabaretier zich steeds vaker af of ze gelijk had. Het biedt een mooie aanleiding voor het delen van anekdotes waarin Koning schaamteloos de rol van de loser vervult, en zo veel sympathie bij de zaal kweekt.

Intimiderend paard of dronken bij

Hij profiteert hierbij sterk van zijn expressieve manier van vertellen en zijn talent voor het doen van stemmetjes. Die komen ook goed van pas in zijn favoriete genre: de dierenfantasie. Niemand kan zo hilarisch een intimiderend paard of een dronken bij spelen als hij. Eindeloos rekt Koning de grap, zelden wordt het saai.

Ad rem is hij ook. Op alle reacties uit het publiek heeft Koning wel een gevat antwoord. Hier toont zich zijn lange ervaring als stand-upper bij de Amsterdamse comedyclub Toomler. Komisch talent en vlieguren blijven daarmee Konings grootste troeven. Ze bieden een solide basis voor een vermakelijke avond, ook bij gebrek aan (echt) scherpzinnige inhoud.

