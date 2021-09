Gamer TimTheTatman is miljoenen waard

‘Ook wil hij meer tijd met zijn gezin doorbrengen’.

Een intrigerend zinnetje, aan het eind van het nieuwsbericht. Een zinnetje dat normaal gereserveerd is voor politici die de achterdeur opzoeken, voor sporters die niet langer de motivatie kunnen opbrengen.

Maar hier ging het om een gamer­­. Niet zo maar een gamer, maar een van meest bekeken gamers ter wereld: TimTheTatman. Zijn werk: het spelen van computerspelletjes en daar live-filmpjes van de wereld inslingeren. Dat je daar miljoenen mee kunt verdienen is bekend, maar TimTheTatman laat zien dat er tegenwoordig ook miljoenentransfers plaatsvinden.

Zijn overstap van Twitch naar YouTube Gaming, begin september, was groot nieuws in de gameswereld. Met zeven miljoen volgers op Twitch stond de 31-jarige Timothy Betar in de top-10 van meest bekeken streamers. Twitch is het populairste platform waar mensen live naar gametoernooien kunnen kijken. Of naar persoonlijkheden zoals Betar, die enorme fanschares hebben. Met filmpjes waarin de gamer opgefokt commentaar levert op wat hij (en soms een zij) in het spel aan het doen is.

TimTheTatman (Timothy Betar) tijdens zijn eerste stream voor YouTube op 2 september.

In 2014 lijfde grootgrutter Amazon Twitch in voor een slordige miljard (!) dollar. Maar die andere techmoloch zit niet stil: Google gebruikt filmpjessite YouTube om een eigen streamingplatform op te zetten. En kaapt sterren weg van Twitch.

Het blijft een raadsel waarom zoveel mensen de tijd nemen om naar deze gamers te kijken. Dat blijft ook voor ondergetekende moeilijk te doorgronden. Alhoewel, toegegeven: toen Betar tijdens een stream vorige week maar nét per helikopter wist te ontsnappen, was dat stiekem best gaaf.