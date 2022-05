Gaat Oekraïne het Songfestival echt winnen? Kenners twijfelen

Volgens de bookmakers zal Oekraïne dit Songfestival bovenaan eindigen. Kenners twijfelen er echter aan of het een gelopen race is. ‘Het gaat om de muziek, het is geen sympathiewedstrijd.’

Sietse Bakker geeft een lesje Songfestival-stem-theorie. Hij was de afgelopen twee jaar hoofdproducent van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam en was daarvoor al jaren achter de schermen betrokken bij het liedjesfestijn. “Tijdens die lange avond met zo’n 26 liedjes stemmen mensen op een nummer dat ze hebben onthouden. Dat heeft vaak twee redenen: óf het is een mooi nummer dat ze direct raakt, óf het is land waarbij ze opletten. Zo willen Nederlanders altijd even zien hoe België het doet, hetzelfde geldt onderling voor de Baltische staten en de Scandinavische landen. Dit jaar zal Oekraïne ook zeker een land zijn om extra op te letten. ‘Oh, Oekraïne is aan de beurt!’ Daar kom je toch even voor terug uit de keuken.”

Of die extra aandacht ook zal leiden tot een overwinning, is dé vraag die boven dit festival hangt. Voor sommigen is het niet eens een vraag. Zij zien dat Oekraïne al weken ver bovenaan de lijsten van de wedkantoren staat en denken dat met een karrenvracht aan sympathy votes het onvermijdelijk zal zijn dat het Kalush Orchestra er in Turijn met de winst vandoor zal gaan.

Anderen zijn daar nog niet zo zeker van. Zij verwachten, of hopen, dat de vakjury’s volgende week in Turijn zullen kijken naar wie het beste liedje heeft en zich daarbij niet zullen laten leiden door politieke omstandigheden van het deelnemende land. Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag liet de Italiaanse Songfestival-organisatie nog expliciet weten dat het festival ‘geen politiek karakter mag krijgen’. Daar is het festival volgens hen niet voor bedoeld.

Moeilijk voor Oekraïne om televoting te winnen

Sietse Bakker zit in dit tweede kamp. Hij denkt niet dat het een gelopen race is voor Oekraïne. “Ik verwacht dat het land op best veel sympathiestemmen kan rekenen, zeker van de mensen thuis. Het nummer is sterk en de visuele aankleding is pakkend, maar in elk ander jaar zou dit waarschijnlijk niet bovenaan staan bij de bookmakers. Het zou dus kunnen dat mensen op Oekraïne gaan stemmen, maar óók nog op hun favoriete nummer. In dat geval kan het nog weleens moeilijk worden voor Oekraïne om de televoting te winnen.”

En dan zijn er nog de vakjury’s, die de andere helft van de punten bepalen. Bakker: “De vraag is of zij, professionals uit de muziekindustrie, zich laten ‘lenen’ om zo’n sympathiestem te geven of puur zullen kijken naar het liedje en het optreden.”

Henkjan Smits zat zelf een keer in de Nederlandse vakjury, in 2019. De NPO Radio 5-dj en oud-juryvoorzitter van Idols weet hoe lastig het is om een act uitsluitend op zijn merites te beoordelen. “Je hebt altijd vooroordelen, de achtergrond van een act of een land weegt ook mee. Als jurylid is het goed om je daar bewust van te zijn en jezelf af te vragen of je veel punten gaat geven omdat het een goed liedje is, of omdat het een land in oorlog is. Dat eerste moet natuurlijk het meest bepalend zijn.”

Broddelwerkje van een slechte songwriter

Smits denkt dat de jury vakkundig genoeg is om vooral te kijken of het liedje goed is. “Als iets echt een broddelwerkje is van een slechte songwriter, dan kun je nog zoveel sympathie hebben voor de act of het land, maar dan wil je toch niet zoveel punten geven.”

Toch lijkt het hem waarschijnlijk dat Oekraïners op zo veel sympathie kunnen rekenen van zowel de thuisstemmers als de vakjury’s dat ze dit jaar als winnaars uit de bus zullen komen. “Het liedje is ook echt wel goed; folklore en hip in een fijne mix, dus het is niet zo dat ze geen punten verdienen. Je hebt straks de nummer één, Oekraïne, en dan volgt de echte winnaar. Wie dat is volgens mij? S10 natuurlijk. Ik vind dat echt een van de beste inzendingen die we in jaren hebben gehad.”

Sietse Bakker werpt overigens een nóg ander scenario op. “Alle rumoer vooraf kan ook nog tegen Oekraïne werken. Dat mensen denken: oh, die krijgen al zo veel stemmen, dan stem ik op iets anders.”

De Oekraiense band Kalush Orchestra tijdens ‘Eurovision in Concert’ in Afas Live. Beeld ANP

Een baken van hoop

Auteur Edward van de Vendel schreef in 2020 het boek Het Eurovisie Songfestival – alle jaren, alle liedjes, alle verhalen, en schrijft voor de Songfestival-website Eurostory. Hij beziet de eventuele winst van Oekraïne vanuit een moreel perspectief.

“Als we met de winst van Oekraïne de solidariteit van Europa kunnen laten zien, en dat is een retorische zin wat mij betreft, dan zou het niet anders moeten dan dat Oekraïne ver bovenaan eindigt. Dat hoop ik werkelijk. Het zou een baken van hoop kunnen zijn voor al die Oekraïners die nu als een soort diaspora door heel Europa zwerven. Zestien kilometer ná die opmerking zou ik dan eens willen peinzen over wie de kanshebbers zijn als Oekraïne niet wint.”

Van de Vendel vindt het in dit verband ook niet kies om het over sympathy votes te hebben. “Dat is een term die in deze tijden niet meer past; daarvoor is de oorlog te serieus.”

Het land ontvluchten om mee te kunnen doen

Hij memoreert de Balkanoorlog, begin jarig negentig. Ook een bijzondere Songfestival-situatie, waarbij de deelnemers uit Bosnië-Herzegovina in de nacht het land moesten ontvluchten om mee te kunnen doen. Toch was die oorlog gevoelsmatig verder weg, denkt Van de Vendel. “De band kreeg een enorm applaus toen ze opkwamen, maar ze eindigden uiteindelijk als zestiende. Heel opvallend. Misschien was dat liedje minder aansprekend, of wisten we achteraf pas hoe gruwelijk die oorlog was.”

Met dit soort bespiegelingen rijst de good old Songfestival-vraag hoe politiek het festijn nu werkelijk is. Niet, beweert de organisatie steevast bij hoog en laag. Critici denken daar anders over: waarom krijgt Cyprus bijvoorbeeld altijd twaalf punten van Griekenland? En het boe-geroep bij de Russische inzending, toen ze nog meededen; dat is toch niets minder dan een politieke statement?

“Een beetje flauw misschien, maar wat is politiek? Alles in het leven heeft wel iets politieks”, zegt Sietse Bakker. “Ik denk dat veel stemmen die voor het gemak worden weggezet als politiek in werkelijkheid meer te maken hebben met culturele verbondenheid. Griekenland en Cyprus bijvoorbeeld spreken dezelfde taal, kijken naar dezelfde tv-zenders, kennen dezelfde popsterren. Dan letten mensen op. En als ze meer opletten, is de kans groter dat er punten heen en weer gaan.”

Toch is die culturele danwel politieke invloed op de uitslag zeer beperkt, volgens Bakker. “Al jaren wint er telkens een ander land. Ik kan dat alleen maar uitleggen door te zeggen dat gewoon het beste liedje wint.”

Pro-Rusland-sentiment in Servië

Zou het denkbaar zijn dat die politieke lading wél komt als deze editie een land geen punten geeft aan Oekraïne? Edward van de Vendel: “Het is in dat kader wel interessant wat Servië gaat doen; een land waar het pro-Rusland-sentiment het hoogst lijkt te zijn binnen Europa. Een laag puntenaantal zou boe-geroep op kunnen leveren, maar of het echt politieke consequenties gaat hebben? Geen idee.”

Sietse Bakker denkt dat landen ook géén punten aan Oekraïne kunnen geven. “Oh zeker. Het is een muziekwedstrijd, geen sympathiewedstrijd. Het gaat om de liedjes. Het publiek, maar zeker ook de vakjury’s, zouden daarin volledig vrij hun voorkeur moeten kunnen laten gelden.”

Waar alle partijen het over eens zijn, is dat het een bijzondere, beladen editie gaat worden. Bakker: “Dat moment dat we horen: hello Turin, this is Kiev calling – nou, daar krijg ik nu al kippenvel van”. Van de Vendel kan nu al ontroerd raken door het beeld van een winnende Oekraïense delegatie. “Dan kan het Eurovisiesongfestival écht laten zien waar het voor staat. En mocht Oekraïne toch niet winnen, dan hoop ik dat het winnende land het Kalush Orchestra het podium mee op vraagt om samen de prijs op te halen.”

