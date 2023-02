Gaat er eindelijk iets veranderen aan de dure doorverkoop van concertkaarten?

Voor een bedrijf dat mensen gelukkig moet maken met kaartjes voor concerten en festivals weet Ticketmaster behoorlijk wat chagrijn op te wekken. Het gemopper was deze week zelfs in de Tweede Kamer te horen.

Liefhebbers van Billie Eilish, Florence and The Machine of Nothing but Thieves moeten 300 euro betalen om in augustus het festivalterrein op te mogen. Maar daar gaat het gemopper niet over. Dat gaat over de 400 euro die Ticketmaster rekent voor Lowlandskaarten in de zogeheten doorverkoopprijs.

Met winst doorverkopen

Diefstal, boycotten die handel, verbieden dat Ticketmaster, schreven boze muziekliefhebbers op sociale media. Zij visten achter het net toen de 60.000 kaarten eerder deze maand in een kwartier weg waren. Maar niet iedereen die wel kaarten wist te bemachtigen, doet dat om echt naar Biddinghuizen te gaan. Een deel koopt kaarten om die later via Ticketmaster door te verkopen met winst.

De doorverkoper mag van Ticketmaster 20 procent winst maken op de tickets. Daar bovenop rekent Ticketmaster nog eens 12 procent servicekosten, in het geval van Lowlands komt dat neer op ruim 40 euro. Daarover bestaat onbegrip, bij zowel muziekfans als artiesten. Zanger Tim Knol vroeg zich op Twitter af wat Ticketmaster doet voor dat geld. “Dragen ze je dan ook je tassen het terrein op en zetten ze ook je tentje op?”

“De kosten die in rekening worden gebracht op doorverkooptickets zijn de enige inkomsten die we behouden", laat een woordvoerder van Ticketmaster via email weten. “Deze dekken de kosten van het leveren van de service aan fans.” Zoals ervoor zorgen dat er geen valse tickets in omloop komen.

Drie tot vier keer zoveel betalen

Wat voor Lowlands geldt, gaat ook op voor grote sterren als Beyoncé, Madonna en Bruce Springsteen die dit jaar naar Nederland komen. Ook kaarten voor deze topartiesten zijn snel weg, waarna fans zijn aangewezen op Ticketmaster, of erger: Viagogo. Waar Ticketmaster de winst voor de koper nog begrenst op 20 procent, daar gaan de prijzen op Viagogo soms drie of vier keer over de kop, soms zelfs meer.

Er is nog een mogelijkheid voor consumenten om aan kaartjes te komen, via diensten als Ticketswap. Zij rekenen lagere servicekosten en zijn dus iets goedkoper dan concurrent Ticketmaster. Maar Ticketmaster is onderdeel van het Amerikaanse Live Nation, net als bijvoorbeeld de concertorganisator Mojo, de Ziggo Dome, Afas Live en Lowlands. Een machtige organisatie dus die ervoor heeft gezorgd dat er geen Lowlandskaarten bij Ticketswap terechtkomen.

“Volgens mij klopt er iets niet aan ons mededingingsrecht als je zo groot en machtig mag worden als Live Nation”, zegt SP’er Peter Kwint. Hij is in de Tweede Kamer al jaren een van actieve strijders tegen hoge doorverkoopprijzen. “Live Nation kan complete Europese tours in eigen hand houden, in hun eigen zalen, op hun eigen festivals, met een eigen kaartverkoop en een eigen doorverkoopplatform. Dat mag, zij doen niets tegen de wet. Net als Viagogo dat met haar woekerprijzen ook niet doet. Daarom willen wij de wet veranderen.”

Neem een voorbeeld aan België

Een motie om doorverkooppercentages wettelijk aan banden te leggen, is met overgrote meerderheid aangenomen. Volgende maand reageert het kabinet. “Wat je wilt behouden is dat mensen van hun kaartje af kunnen”, zegt Kwint. “Als ze ziek zijn bijvoorbeeld. Wel wil je het verdienmodel eruit halen. Dat kan door te zeggen dat je geen winst mag maken of hooguit 5 procent toestaat.” Dat is mogelijk, bewijst bijvoorbeeld België. “Daar is het maximaal bedrag dat je voor de doorverkoop mag vragen de prijs van het kaartje plus de prijs van een postzegel. Je mag daar dus geen winst maken.”

Ter verdediging van Ticketmaster: de artiesten zelf zijn ook reden voor de hoge prijzen. Concerten zijn de afgelopen jaren duurder geworden. Madonna bijvoorbeeld vraagt voor de goedkoopste tickets in de Amsterdam Arena bijna 200 euro. Bruce Springsteen kreeg zelfs te maken met een opstand onder zijn Amerikaanse fans omdat de prijzen omhoog schoten via een soort veilingmodel van Ticketmaster. Deze zogeheten platinumkaarten zijn een keuze van de artiest. Een working class hero als Springsteen onwaardig, vinden de fans.

