Gaat Derksen het spannend maken voor Rutte bij Vandaag Inside?

Premier Rutte had geen ruimte voor een Tweede Kamerdebat over de Toeslagenaffaire, maar heeft komende maandag 13 maart wel een gaatje vrij voor Vandaag Inside (SBS6). Moeiteloos regelde de VVD naast het BNNVARA-debat nog een podium.

Het regende kritiek en zo werd het onderwerp ‘politici te gast in campagnetijd’ meermaals onderwerp van gesprek bij VI deze week. Ze moesten dan ook andere politici uitnodigen, en zo kwam Caroline van der Plas (BBB) dinsdag aan tafel, en zou donderdag wonen-minister Hugo de Jonge (CDA) komen. Op woensdag was AD-collega Angela de Jong er voor een tussentijdse evaluatie. Goed idee natuurlijk, om in deze tv-democratie op tv te reflecteren over politici op tv.

De nieuwe chambre de réflexion was zelf maandag al begonnen met haar werk. “Is het wijsheid?”, vroeg presentator Wilfred Genee retorisch over de uitzending met de premier. “Nee, we worden misbruikt”, zei Johan Derksen, “maar daar hebben wij schijt aan.”

“Jullie misbruiken hem toch ook”, zei gast Roxane Knetemann. Dat ontkende ‘de snor’. “Nee nee, want hij zal van z’n leven hier niet komen als wij hem nodig hebben, maar nu wel. Hij krijgt overal zijn zin. Bij BNNVARA, bij ons.” De angst dat de premier weer overal mee weg komt, vond de aanwezige strafrechtadvocaat Job Knoester ‘geleuter’. “Als hij érgens kan worden aangepakt, is het hier.”

Of het een onthullende confrontatie wordt?

Dat idee had wel iets verleidelijks. De VI-heren hoeven van zichzelf niet politiek correct, beschaafd en redelijk te zijn. Een oud fragmentje illustreerde de reikwijdte van mogelijkheden. Derksen: “Ik vind Rutte geen slecht politicus hoor, maar dat een man aan het hoofd van Nederland staat die nog nooit een keer van bil geweest is…” Luid gelach. ”Nou ja, dat is ook een soort levenservaring die hoort bij volwassen worden, hè.”

Onder het maaiveld (leuk, agrarische metaforen nu) zei hij toch iets wezenlijks, en ik dacht: als je nooit zelf eens met knagend geweten een kind moet achterlaten bij de uitgeklede kinderopvang of bij overwerkte docenten, is het gemakkelijk pragmatisch en zakelijk te zijn.

Maar of het een onthullende confrontatie wordt? Het bezoek van Caroline van der Plas dinsdag was alarmerend. Na een paar seks-geintjes (zij noemde hem ‘lekkere hengst’, hij zei “Jij hebt mij ook nooit gemolken”) hield zij een lang verhaal. Daarna praatte de hengst ook over ‘onhaalbare stikstofdoelen’ en pleitte René van der Gijp voor haar ‘tegenstem’. “Als jij ontevreden bent over hoe het nu gaat, stem je gewoon op haar. Wil niet zeggen dat ik het overal mee eens ben, maar dan komt er wel een ander landschap in de Eerste Kamer.”

‘Je kijkt dit programma wel om te lachen’

Hoe vond Angela de Jong dat het ging, tot nog toe? “Gewoon niet meer doen, politici?”, vroeg Genee eerlijk, want ze steken toch hun verhaal af. De Jong prikte door dat ze akkoord waren gegaan met Hugo de Jonges voorwaarde om zijn woonplan te ontvouwen (dat 15 maart niet speelt). Ze moesten van haar vooral een plan hebben om het met Rutte anders te doen dan Op1- en Jinek-achtig. “Je kijkt dit programma wel om te lachen.”

Het ligt er maar aan hoe sterk ze in hun schoenen staan maandag, om dat lachen geen weglachen te maken. De geloofwaardigheid van Derksens cum suis staat op het spel. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat VI maandag meer kijkers trekt dan het gewraakte linkse wolk- en rechtse talk-debat met Pauw zondag.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.