Gaan we na de pandemie weer paraderen, of blijven die pumps in de kast?

Als het aan stylist Fred van Leer ligt moet nog steeds iedere vrouw aan de hak. In zijn make-over-tv-programma op TLC Alles uit de kast praat hij iedere onzekere deelneemster schaterlachend in een paar wiebelende stelten. En kirt dan steevast ‘Oh, wat hou ik daar toch van!’ Hij loopt trouwens zelf ook regelmatig op stiletto’s.

Presentatrices, nieuwslezeressen en weervrouwen en zelfs de zittende Zomergasten-presentatrice Janine Abbring (die negen jaar terug haar rug brak tijdens opnames van Wie is de mol) dragen op tv ijzingwekkend hoge en dunne hakken.

Sinds de journaalpresentatoren niet meer achter een desk zitten maar ten voeten uit, lopend, in beeld komen, moesten ze gaan nadenken over schoenkeuzes. En kwamen ze voor vrouwen uit op uiterst hoge hakken. Nieuwsgierigen vroegen zich rond 2017 af of het dragen van hakken bij het journaal verplicht was gesteld. Astrid Kersseboom liet via Twitter weten ‘Nee hoor, niet verplicht. Maar staat mooi, toch?’

Christian Louboutin, herfst/winter 2021. Beeld

Annechien Steenhuizen, Dionne Stax en Amber Brantsen prefereren stiletto’s van het Nederlandse merk Feraggio. Steenhuizen meldde onlangs in het blad Linda dat die hakken er weliswaar erg hoog uit zien, maar dat ze op de binnenzool voorin kussentjes hebben en daardoor comfortabel zitten. Ze draagt ze ook maar een uurtje.

Een paar jaar terug beschimpte modejournaliste Cécile Narinx de garderobe en schoenen van weervrouw Willemijn Hoebert nog in modemagazine Harper’s Bazaar. Niets bleef er heel: op haar dunne hoge hakken leek ze op een topzware ooievaar; ze moesten lager en steviger en haar torenhoge puntpumps moest ze maar bewaren voor in bed.

Veel thuis

Dat die hooggehakte presentatrices juist nu extra opvallen, komt waarschijnlijk door de huidige situatie waarin we zelf veel thuis zijn. Na al dat thuiswerken in comfortabele outfits met pantoffels en ommetjes makend op gemakkelijke sneakers komen we voorzichtig weer meer onder de mensen. Daar horen een beetje opdoffen en hakken wellicht bij. Dus lijkt het logisch dat pumps weer in de mode raken. En vergeet niet dat mode zich altijd in een golfbeweging ontwikkelt: korte roklengtes worden gevolgd door langere, na wijd komt strak, na donker en sober komt veelkleurigheid.

Balenciaga, herfst 2021. Beeld

Maar dat wil niet zeggen dat de ultrahoge tv-presentatricehakken de overhand gaan nemen. Hoofdinkoper Roland van der Lee van de Haagse high-end schoenenwinkel De Rode Loper ziet al een tijdje vooral sneakers over de toonbank gaan: “Wij verkopen aan een specifiek publiek dat van designer labels houdt en wat mode betreft voorop loopt. Zo’n 10, 15 jaar geleden zagen we een verschuiving. Toen verkochten we 80 procent hoge hakken en 20 procent platte schoenen. Kijk nu de winkel maar rond, het is nu precies andersom. Het merendeel is sneakers. Alleen voor feestjes en speciale gelegenheden kopen vrouwen nog schoenen met een hak van 12 centimeter, zoals die van Saint Laurent.”

De wat hogere blokhak van zo’n 7 centimeter is volgens hem al een tijdje in opkomst en is ook in ‘gewone’ schoenenwinkels volop te koop. Zoals die met een extraatje, een transparante hak of een goudgelakte binnenzijde.

Juun.J, herfst/winter 2021. Beeld

Hoge hakken werden in de loop der tijden afwisselend gepromoot en verguisd, maar zijn eigenlijk zelden uit de mode geweest. Dat is ook zichtbaar in de presentaties van modeontwerpers voor de komende seizoenen. Voor hen geldt: hoe eleganter de kleding, hoe hoger de hakken - wat goed aansluit bij de uitspraak van de beroemde Franse schoenenontwerper en -goeroe Christian Louboutin: ‘Een vrouw draagt kleren, maar een schoen draagt de vrouw’. Volgens hem wordt een vrouw door haar schoeisel letterlijk op een voetstuk getild. En dat zal in bepaalde kringen zo blijven.

Dune London, zomer 2021 Beeld

Zijn wij er na de thuiswerk-periode aan toe om ons ook een beetje verheven te voelen op kittige hakken? Nou nee. Sommige modeontwerpers willen wel, maar de detailhandel slaat er vooralsnog niet op aan. Intussen zijn ze bij de Oekraïense luchtvaartmaatschappij SkyUp deze zomer de stewardessen tegemoet gekomen – of ze zetten hen niet meer op een voetstuk, het is maar hoe je het bekijkt. Zij mogen nu tijdens hun werk in de lucht en op de grond behalve makkelijk zittende broeken ook witte Nike Airs dragen. KLM houdt vooralsnog vast aan een pumphak van 2 tot 5,5 centimeter.

