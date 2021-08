Gaan we meer om de derde wereld geven nu Danny de Munk een maand zonder jacuzzi heeft gezeten?

Voordat ik begon aan Anita Witziers 100 dingen had ik, voorzichtig geformuleerd, enige bedenkingen. Het programma gaat als volgt: Bekende Nederlanders moeten een maand lang leven met slechts honderd voorwerpen. Doel is om hen, en daarmee de kijker, ervan bewust te maken dat er legio landgenoten zijn die het met minder moeten stellen. Misschien zelfs wel met nul dingen. Daarom moeten we massaal Cordaid steunen, tegen armoede in Nederland. Dat is zo’n beetje de strekking van het format.

Mijn vragen: waarom moeten we eerst zélf ‘armoede beleven’, en dat dan ook nog in zeer beperkte mate, om te weten dat er elders gebrek is? Er zijn toch nieuws- en actualiteitenprogramma’s genoeg om ons daarvan te doordringen? Verder: waarom weer BN’ers? Waarom niet een aangrijpende documentaire over en met de arme families zélf? En tot slot: moet KRO-NCRV zich lenen als vehikel van een ontwikkelingsorganisatie?

Toen ik mijn weerzin tegen de ‘belevingscultuur’ tijdelijk van me had afgezet, knipte ik de tv aan en zag daar Danny de Munk. Met zijn vrouw Jenny en kinderen Bo en Davy zat hij rond de tafel om de inboedel te decimeren. “We gaan het wel onderling verdelen, hoor, anders heb ik straks niet eens meer een onderbroek”, riep Jenny. Ik moest om die opmerking erg lachen. Zo ook om het voorstel van Bo om haar strandhoed te behouden. “Je strandhoed? Die heeft toch geen enkele prioriteit?”, grinnikte Danny. “Jawel hoor”, reageerde Bo, “je moet altijd summerproof zijn.”

Eerlijk gezegd genoot ik best van de verdelingsperikelen van de De Munkjes, vooral omdat het er zo vrolijk aan toe ging. Laat ik meegaan in het speelse format: 1-0 voor Anita Witzier.

Maar! Waarom kwam nauwelijks in beeld hoe de familie met de ‘schaarste’ omging? Waarom werd er vooral over nágepraat? Zoals door Danny: “Gelukkig hebben we de televisie nog, anders zaten we de hele avond naar elkaar te koekeloeren, want de spelletjes zijn ook al de deur uit.” Ja, hoor eens, ik ben nu in dit format gestapt, dan wil ik ook wat ongemak zien. Hier ga ik toch heel bescheiden een puntje voor mezelf noteren: 1-1.

Dan de confrontatie. De familie had een ontmoeting met Damian in Rotterdam. Dakloos geweest, maar door Cordaid van de straat geplukt. Het schuurde behoorlijk, en dat was natuurlijk precies de bedoeling. “Heftig hoor”, vonden de De Munken. Even tussendoor: heftig is het enig overgebleven bijvoeglijk naamwoord in Hilversum. Elke emotie wordt ermee gedekt. Sorry, dit moest er even uit.

Na Damian volgden beelden van een jongen, Gift geheten, in een Oegandees vluchtelingenkamp. Krommetenenwerk om deze bittere armoede af te zetten tegen de (overbodige) spullen die Danny en Jenny c.s. tijdelijk hadden moeten afstaan. Te veel effectbejag ook. Aan de andere kant: de familie toonde zich wel oprecht onder de indruk. Jenny: “Waar maken we ons druk over zolang we nog water, een bed en elektra hebben?” Alles afwegende houd ik de stand toch op 1-1.

Na afloop van 100 dingen waren mijn bedenkingen niet weg. Gaan we meer om de derde wereld geven nu Danny de Munk een maand zonder jacuzzi heeft gezeten, vroeg ik me af? Maar ik maakte wel een donatie over aan Cordaid. De stand komt daarmee op 2-1. Witzier, je hebt gewonnen!

