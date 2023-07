Gaan we iksen nu twitteren niet meer kan?

Al ruim een jaar is Twitter spraakmakend. Letterlijk spraakmakend, want Twitter heeft onze woordenschat uitgebreid met veel woorden die specifiek betrekking hebben op dit sociale medium. Tweet en twitteren zijn daarvan de bekendste voorbeelden, maar er zijn er meer: twitteraar alias tweep, tweeten, retweeten, twaiku (op Twitter gepubliceerde haiku), Twittertrol, dreigtweet, twilliciteren (solliciteren via Twitter) en twexit (het einde van iemands aanwezigheid op Twitter).

Al met al zijn er de afgelopen jaren in de Dikke Van Dale zo’n honderd woorden opgenomen die direct afgeleid zijn van of gevormd zijn met de merknaam Twitter of het woord tweet. Dat is exclusief taalvormen die weliswaar dankzij Twitter bekend zijn geworden, maar die (inmiddels) ook betrekking hebben op of gebruikt worden door andere sociale netwerken, zoals hashtag (het ‘hekje’ dat op Twitter het onderwerp van een bericht aanduidt), digitaal riool en echokamer.

Iksen klinkt bijna als ‘ik zend’

Die zullen vast wel gangbaar blijven, maar woorden als tweet, twitteraar en retweeten moeten vrezen voor hun voortbestaan als Twitter voortaan simpelweg X heet, zoals eigenaar Elon Musk afgelopen weekend verordonneerd heeft.

Waarschijnlijk betekent dit dat het verspreiden van berichten via het medium dat tot 22 juli bekendstond als Twitter, op termijn niet langer twitteren of tweeten heet. Misschien gaat het x’en heten. Of iksen, want x’en roept bij mensen die met de schrijfmachine opgegroeid zijn vast een ongewenste herinnering op aan het onleesbaar maken van getypte passages en berichten door er de letter x overheen te tikken. En iksen – dat klinkt bijna als ‘ik zend’ als je het maar snel genoeg zegt.

Hoe dan ook heeft een definitieve naamswijziging van Twitter in X grote gevolgen voor onze woordenschat. En voor het woordenboek, waarin u bij woorden als twitteren en tweet binnenkort wellicht het label ‘verouderd’ vindt.