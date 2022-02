Ga niet die kelder in, smeek je als kijker. Maar de hoofdpersonen van Archive 81 doen het toch

Het oogt vooral als een vermakelijke popcornserie zoals Netflix ze vaker maakt maar de spanning gaat snel onder je huid zitten.

Technologie is de aartsvijand van spanning. Zo maken mobiele telefoons het lastig om verdwaald te raken, want er is altijd gps. Bovendien hebben ze de charmante vaste telefoonlijnen verdreven, die in griezelverhalen vaak rinkelen. Fysieke mediadragers zijn het volgende slachtoffer: hoe komt de moordzuchtige videoband uit The Ring in het streamingtijdperk nog aan slachtoffers?

Netflixserie Archive 81 doet daarvoor een beroep op de jaren negentig. Archivaris Dan Turner (Mamoudou Athie) krijgt van een mysterieuze opdrachtgever de taak om een set beschadigde videobanden te restaureren en te digitaliseren. Deze tapes zijn het restant van een geschiedenisproject van de studente Melody Pendras (Dina Shihabi), die 25 jaar geleden inwoners van een curieus appartementencomplex interviewde. Sindsdien is ze vermist, want het gebouw brandde af. En het is niet voor het eerst dat rampspoed deze plek treft.

Deze ogenschijnlijk simpele klus heeft als enige voorwaarde dat de tapes op een afgelegen locatie worden omgezet, waar de mentaal getroebleerde Dan lange tijd helemaal alleen zal zijn. Klinkt als een uitermate slecht idee maar de klus betaalt te goed om nee te zeggen. Bovendien lijken de beelden een link te hebben met Dans jeugdtrauma. Zowel Dan als Melody, met een tussenpoos van 25 jaar, worden geteisterd door hallucinaties en steeds vreemdere toevallen. Want in de ruis van de beelden schuilt iets, een duistere macht die zich steeds sterker manifesteert.

Kippenvel

Archive 81 is een gelikte serie die met beperkte middelen weet te overtuigen. De shots vanuit Melody’s handcamera dienen vooral om te schakelen tussen de tijdlijnen en dat doen de makers goed. Op een enkele bloederige scene na wordt de spanning vooral opgewekt door suggestie en een onheilspellende sfeer die langzaam onder je huid kruipt.

Dat is ook een verdienste van de cast die alle ruimte krijgt om zich uit te leven. De sympathieke protagonisten Dan en Melody hoeven zich niet onnodig dom voor te doen om het onheil over zich af te roepen, ze worden door een innerlijke behoefte gedreven. Met logisch speurwerk proberen ze het mysterie op te lossen en ze hebben allebei een goede reden om die donkere kelder in te gaan, ook al smeek je ze als kijker het niet te doen.

Er gebeurt meer dan genoeg om acht afleveringen mee te vullen maar een strengere selectie van ideeën had wellicht een sterker verhaal opgeleverd. Niet alle verhaal- en tijdlijnen zijn even sterk, zo zijn er wel érg veel geheime genootschappen, ze buitelen over elkaar. Vooral de onthulling van de boosaardige entiteit voelt uiteindelijk erg gewoontjes, terwijl de opbouw juist ijzingwekkend is. Daarbij is een onheilspellend deuntje van een paar tonen een effectief middel, het veroorzaakt elke keer weer kippenvel. Menige kijker zal z’n bankleuning kapot knijpen van spanning.

Ondanks alle bagage knoopt de serie vrij aardig de eindjes aan elkaar. Seizoen twee is nog niet officieel bevestigd, maar dat is vast een kwestie van tijd.