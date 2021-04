Freek Bartels: ‘We leven in een cancelcultuur, The Passion gaat juist over vergeven’

Jezus en Maria zitten samen in de auto. De telefoon staat op handsfree en ze zijn op weg naar een repetitie van The Passion. Halverwege het gesprek worden ze bijna van de weg gereden door een vrachtauto. Dat zou toch wat zijn, zegt Maria: “Jezus en Maria die samen verongelukken in het zicht van Pasen”.

Wij mogen carpoolen, grapt zangeres Trijntje Oosterhuis, alias Maria. “Wij zijn immers één huishouden: moeder en zoon.” Die zoon is acteur Freek Bartels. Ze staan te trappelen om weer het podium op te gaan en te schitteren in het muziekspektakel over het paasverhaal dat donderdagavond live wordt uitgezonden vanuit Roermond. “We voelen ons net een stel jonge stieren die ruim een jaar opgesloten zaten in een donkere stal.”

Om het evenement veilig te houden zijn er bijna dagelijks coronatesten. “Ik heb geen neus meer over van al die wattenstaafjes”, zegt Oosterhuis. Veiligheid is belangrijk, want ze kunnen niet het risico lopen dat het grootste muzikale paasevenement dit jaar wéér niet doorgaat. Vorig jaar werd The Passion op het laatste moment afgelast vanwege de pandemie. “En na het afgelopen jaar hebben we allemaal nog meer dan anders behoefte aan een collectieve ervaring en verbinding.”

Acteurs van The Passion. Beeld KRO-NCRV

Ook voor niet-gelovigen

Dit is de elfde keer dat bekende zangers en zangeressen met voornamelijk Nederlandse hits het verhaal over de laatste dagen van Jezus Christus vertellen. Zelf zijn ze niet christelijk, zeggen Bartels en Oosterhuis. Maar als dochter van de uitgetreden priester Huub Oosterhuis is Trijntje wel veel in de kerk geweest. “Daar heb ik leren zingen. En ook wat muziek voor mensen kan betekenen, hoe je mensen in hun hart kunt raken. Als je iets zingt komt het beter aan dan wanneer je gewoon een verhaaltje opleest.”

“We vertellen dit verhaal natuurlijk niet zomaar al eeuwen. Ook niet-gelovigen kunnen hier wat uit leren en steun uit putten”, zegt Bartels. Je hoeft niet naar de kerk te gaan om het paasverhaal te begrijpen, vult Oosterhuis aan. “Het maakt niet uit of je atheïst, christelijk, moslim of boeddhist bent. Uiteraard is het een gelovig verhaal, maar het gaat erom dat solidariteit altijd wint. En daar geloof ik heel stellig in.”

Bartels zag de samenleving het afgelopen jaar polariseren en verharden. “Het gaat tegenwoordig om kleur bekennen, je moet een kant kiezen. We leven in een cancelcultuur. Maar dit verhaal gaat juist over vergeven. Jezus heeft een soort oordeelloosheid. Hij heeft keuzes gemaakt, maar verwacht niet van anderen dat ze dat ook doen. Ik ben daar bijna jaloers op, we oordelen allemaal te snel. Ik ben me daar door deze rol meer van bewust.”

Het lot accepteren

Om haar personage te begrijpen, ging Oosterhuis te rade bij haar vader. “Pap, leg het me nog eens uit.” Het lijkt misschien alsof Maria niet geëmancipeerd is. Maar haar incasseringsvermogen en het feit dat ze niet verbitterd raakt ondanks al het leed dat haar overkomt, maakt van haar juist een bijzondere en sterke vrouw, zegt Oosterhuis. “Ze accepteert het lot. Iedereen maakt pijn en verdriet mee, maar we kunnen elke dag opnieuw kiezen hoe we daarmee omgaan. Neem het leven zoals het is: de ene keer prachtig en de andere keer zwaar. Haar emotionele onafhankelijkheid maakt haar juist zelfstandig en geëmancipeerd. Dat is trouwens niet alleen een vrouwelijke kwaliteit, dat geldt net zo goed voor mannen. Ik hoop dat ik ook een klein beetje Maria-DNA in mijn hart heb.”

Inmiddels gieren bij beiden de zenuwen door de keel. Dat zingen komt wel goed, denkt Oosterhuis. “Maar dat ik dit voor zoveel mensen mag doen, wow! Nederland heeft meer dan ooit behoefte aan een gezamenlijke ervaring en ik hoop dat ik het land een beetje hoop kan geven tijdens die vervelende uitzichtloze covid. Dat is bijna een spirituele ervaring.”

Zondag, op eerste paasdag, geeft ze nog een extra livestream-paasconcert vanuit Felix Meritis in Amsterdam. Tegen Bartels: “Wil jij met mij ons Passion-duet dan nog eens zingen?”

The Passion 2021 is donderdagavond bij KRO-NCRV te zien om 20.30 uur op NPO 1 en te horen via NPO Radio 2, of met gebarentolk via NPO 1 Extra.

