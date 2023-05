Franse film Anatomy of a Fall wint Gouden Palm

De Franse regisseur construeerde – in wat nog maar haar vierde film is – een uiterst geraffineerd rechtbankdrama waarin de dodelijk val van de vader van een gezin minutieus wordt uitgeplozen, maar brengt de kijker door het manipuleren van beeld en geluid voortdurend aan het twijfelen: was het moord of zelfmoord.

Triets vreugde over het winnen van de Gouden Palm werd enigszins getemperd doordat hoofdrolspeelster Sandra Hüller naast de prijs voor Beste Actrice greep. De prijs die ze als gedoodverfd winnaar volgens velen had moeten krijgen, maar die naar de Turkse actrice Merve Dizdar ging voor haar eveneens indrukwekkende rol in About Dry Grasses van Nuri Bilge Ceylan.

Triet was er niet minder strijdbaar om en verwees in haar speech naar de Franse protesten tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en “de commercialisering van de cultuur die de Franse cultuur kapot maakt. Ik sta hier alleen maar voor u dankzij de l’exception culturelle” [die de Franse cultuur beschermt tegen de invloed van Amerikaanse massacultuur]. Pikant want het festival had protesten op het festivalterrein een week eerder expliciet verboden en ‘Cannes’ zoekt met premières als Indiana Jones and the Dial of Destiny juist duidelijk een samenwerking met de massacultuur van Hollywood.

Andere prijzen

The Zone of Interest van Jonathan Glazer, volgens velen de grootste kanshebber op de Gouden Palm, kreeg de Grand Prix toegekend, de tweede prijs van het festival. Glazer bevraagt in de film de banaliteit van het kwaad, door het dagelijks leven te volgens van het gezin van de commandant van Auschwitz. Ook de internationale federatie van critici FIPRESCI kende z’n prijs toe aan Glazers film: “voor zijn radicale formalisme, de complexe soundtrack en het contrast tussen de onzichtbare wreedheden achter de schutting en het schijnbare paradijs dat ervoor ligt.”

De Britse regisseur Jonathan Glazer Beeld AFP

De derde prijs ging naar de film waarover de meningen het meest uiteenliepen: het flauwe bouillondrama The pot-au-feu van Tran Anh Hung. De prijs voor beste Acteur ging naar de Japanse acteur Koji Yakusho in Perfect Days van de Duits/Amerikaanse regisseur Wim Wenders.

Gelijkheid

De Amerikaanse actrice Jane Fonda, die eerder tijdens het festival een voordracht hield over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de filmwereld, reikte de Gouden Palm uit aan Justine Triet – pas de derde vrouw die de hoofdprijs wint, na Jane Campion voor The Piano en Julia Ducournau voor Titane. Fonda zei dat het festival van ver was gekomen. Fonda merkte op dat er dit jaar zeven vrouwelijke filmmakers in de competitie waren opgenomen, waar aantal dat decennialang jaarlijks op één of nul lag. Ducarnau zelf, die de Gouden Palm in 2015 won, kende de Grand Prix toe aan Jonathan Glazer en eerde schrijver Martin Amis, auteur van The Zone of Interest, die tijdens het festival op 19 mei op 73-jarige leeftijd overleed.

De Palm Dog, met een knipoog toegekend aan de beste prestatie van een hond of een groep honden tijdens het festival, ging eveneens naar Triets Anatomy of a Fall. Bordercollie Messi, vernoemd naar de vermaarde voetballer, “overtuigde de jury met een dramatische scène waarin hij overtuigend speelde dat hij ziek was.” Een ere-Grand Palm Dog ging naar de Engelse regisseur Ken Loach voor “al zijn films waarin hij sleutelrollen aan honden gaf.”

