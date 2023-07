Frans Timmermans gaat door het slijk aan de talkshowtafels

Frans Timmermans doet het goed in de peilingen. Onder zijn leiding kan PvdA/GroenLinks rekenen op 27 Kamerzetels, een winst van tien, zo maakte EenVandaag dinsdagavond bekend. In schril contrast daarmee staat de haatcampagne op sociale media.

Helaas niets nieuws. Nieuw is wel dat nu ook (oud)talkshowhosts zich mengen in het koor der opstandigen. En dan heb ik het niet over Johan Derksen, van wie we onderhand het een en ander gewend zijn (‘Timmermans is een grotere ramp dan Sigrid Kaag’). Nee, ik heb het over Jeroen Pauw en Fidan Ekiz.

In de RTL 4-talkshow Renze betitelde Pauw de leider van het linkse blok als een ‘schandalige leugenaar’. Op1-presentator Ekiz deed er in De Oranjezomer van SBS 6 nog een schepje bovenop: ‘Narcist, ijdeltuit, geen moreel kompas’.

Vanwaar deze slachting? Wel, die heeft alles te maken met de toespraak die Timmermans op 22 juli 2014, vijf dagen na de ramp met de MH17, hield voor de VN-Veiligheidsraad. Hij vroeg zich daarin af of de passagiers in die laatste minuten ‘elkaars hand hadden vastgepakt, hun kinderen aan de borst hadden gedrukt en elkaar nog één keer in de ogen hadden gekeken’. De rede van onze toenmalige minister van buitenlandse zaken werd internationaal geroemd, inclusief de suggestieve adempauzes.

En juist om die speech zijn Pauw en Ekiz zo furieus. “Alles wat deze man hier zegt is gelogen”, sprak Pauw. “Hij speelt heel erg in op de emotie, terwijl hij weet dat dit allemaal niet is gebeurd. Het is niet zo van: ‘Schat, kijk even uit het raam. Dat lijkt wel een raket joh, die daar aan komt.’ Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde geweest.”

De woede van de oud-talkshowkoning heeft mede te maken met een persoonlijk appeltje dat hij met het ‘rode opperhoofd’ heeft te schillen. In oktober 2014 kwam Pauw in zijn praatprogramma terug op Timmermans’ toespraak. “Uit het eerste MH17-rapport blijkt dat de passagiers niet wisten dat er een raket aankwam”, wierp hij de bewindsman voor de voeten. Die zei: “U weet dat er iemand is gevonden met het zuurstofkapje op de mond? Die heeft dus de tijd gehad om dat te doen.”

Dat bleek niet waar. Pauw in Renze: “Timmermans heeft er ongelooflijk voor op zijn sodemieter gehad. De hele avond en nacht hebben familierechercheurs moeten bellen met nabestaanden om uit te leggen dat het niet zo was gegaan.” Enfin, tussen Pauw en Timmermans kwam het nooit meer goed.

Als kijker begrijp ik de woede van Pauw en Ekiz, vooral omdat Timmermans nooit afstand heeft genomen van zijn suggestieve speech, ja er in oktober 2014 zelfs nog in volhardde. Als hij bij Renze was verschenen, had Timmermans klare wijn kunnen schenken. Helaas heeft hij de uitnodiging, zo heb ik begrepen, geweigerd.

Dat laat onverlet dat ik het als collega betreur dat Pauw en Ekiz zich zo hebben laten meeslepen door de emotie-cultuur van de sociale media, een novum in de traditionele journalistiek. Enige professionele distantie was ook hier gewenst geweest.

Helder na dit alles is wél dat Timmermans het niet makkelijk zal krijgen aan de talkshowtafels. Niet alleen bij Ekiz en Derksen. Nee, wellicht ook weer bij Pauw. Want die heeft onlangs in RTL Boulevard laten doorschemeren dat hij er best voor in is om Eva Jinek bij RTL 4 op te volgen.