Frans Bromets nasale zeurstem werkt nog steeds

“Twee keer een hoek in mijn gezicht, een keer een trap tegen m’n hoofd, een kopstoot, ik ben gekrabd, bespuugd door iemand met hiv, ben bij mijn ballen gegrepen en een keer bijna dood gestoken”, zegt de jonge politieagent Daniël rustig.

Als Arjen Lubach dit had verzonnen om zijn nieuwe seizoen De Avondshow een semi-shockerende start te geven, was het een lugubere grap geweest. Nee, dit is echt. “Ik voelde een windvlaag langs mijn hals, hoorde de lucht snijden”, beschrijft hij het mes waaraan hij ontsnapte bij een achtervolging. Je ziet waarom hij even in een rustigere bureaubaan is geplaatst.

Daniël is een van de zes hulpverleners die Frans Bromet interviewt in zijn documentaire Waar zijn we mee bezig? (KRO-NCRV). Volgens de slottekst (zonder bronvermelding) heeft 92 procent van de hulpverleners tijdens het werk geweld meegemaakt en is het aantal meldingen ‘voor het vijfde jaar op rij’ toegenomen. Hoe gaat dat dan, en wat doet het met ze? Bromet gaat met camera tegenover die mensen zitten en laat ze vertellen.

‘Altijd het team, hè’

De joviale brandweerman Michel heeft al vele levens gered, straalt hij. “Altijd met het team, hè. We.” Hij ging eens op een rokend pannetje af boven in een flatgebouw en werd door de bewoner toch bíjna van acht-hoog van het balkon geduwd. In zijn eentje.

De anderen vertellen ook. Ambulancehulpverlener Laura raakte in het nauw toen een gewonde man haar achterin vastgreep en kuste, zegt ze met ietwat gebroken stem. Apotheker Katja kreeg een stomp vol in de neus toen iemand boos was dat een medicijn niet meer werd vergoed. Politieagente Xue-Ann raakte op weg naar huis, in burger, in een grondgevecht met een agressieve man die twee handhavers niet aan konden. De menigte joelde en toeterde terwijl de man haar bespuugde, in het kruis greep en ‘Ik maak je dood, vieze vuile kanker-Chinees’ schreeuwde. Een jaar later is ze nóg angstig en prikkelbaar – en niet op haar eigen plek aan het werk.

Elk voorbeeld is een stomp in je gezicht. Toch willen die mensen graag door. “Dit is het mooiste vak van de wereld”, zegt brandweerman Michel. Hoe kún je hen dan pijn willen doen.

Blanco zonder trucjes

De verontwaardigde titel Waar zijn we mee bezig? zegt niks specifieks en is wel wat popi-jopi; en Bromets nasale stem en onvoorbereide vragen werken wat op de irritatie-spieren. (Agente Xue-Ann: “Ze hadden een extra mannetje nodig.” Bromet: “Maar jij bent een vrouwtje.”) Bovendien geeft hij nauwelijks context en cijfers. Toch werkt zijn techniek. Hij zit zo ‘blanco’ zonder trucjes voor die geïnterviewden dat ze hem wel hun hele plaatje willen schetsen. Brandweerman Michel verwoordde het gebrek aan morele grenzen illustratief: “Hé, mafketel, laat me los, man. Ik kom je hélpen!”

Het lijkt bijna politiek dat deze film aan de vooravond van een nieuw Haags landschap is uitgezonden. In DocTalks zegt Bromet (Ere Zilveren Nipkowschijf 2017) tegen de jongere maker Nicolaas Veul: “Het hele politieke systeem is min of meer ingestort. Mensen kunnen geen huis meer vinden, niet meer verzorgd worden, de weilanden worden vergiftigd; het kan niet zo doorgaan.”

Veul wil weten waarom hij in zijn films zo vaak het tragische in beeld brengt. “Er is gewoon heel veel tragiek, ellende en onrechtvaardigheid. Dat kun je niet negeren. Al helpt het niet, je moet er toch wat aan doen.” Juist, nu hebben we het maar weer eens gezien.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.