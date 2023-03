Fotokunst voor het goede doel en op amusetour door Amersfoort

DOEN

FOTOGRAFIEVOORGOED

Benefietverkoop werk van 54 topfotografen, tot 1 april

Unieke laatste kans: voor honderd euro verwerf je een foto (lengte 30 cm) van een Nederlandse topfotograaf; zo’n 65 euro daarvan gaat naar Giro 555 voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Al 54 fotografen doen mee, onder wie Vincent Mentzel, Arie Kievit, Tara Fallaux, Eddy en Tessa Posthuma de Boer, Zea van der Elsken en Marwan Magroun. Initiatiefnemer Caspar Claasen organiseerde eerder de actie Fotografie voor Oekraïne. Fotografievoorgoed.nl.

Muziekvoorstelling ‘Dochters van Nino’. Beeld Sanne Peper

ZIEN



DOCHTERS VAN NINO

Theater Oostpool, t/m 20 mei

Deze muziekvoorstelling is een imposante tijdreis langs vier generaties vrouwen en hun doorgegeven trauma. Eeke Boonstra, Ezra Koppejan, Shelley Bos en Gonca Karasu spelen opeenvolgende moeders en dochters in een verhaal van onderdrukking tot een nieuw leven – met ballast. Regie: Koen Verheijden, Seppe Salomé en Mette Bouhuijs (Oorlogsvrouwen, Loenatik). Met indringende, nieuwe muziek van songwriter/producer Démira en drummer/producer Sharon Harman. Oostpool.nl/voorstellingen/dochters-van-nino.

HOREN

PODCAST NOOIT GEZIEN

PodNL, Wekelijks

‘Hoe kun je de succesvolste film ooit nou gemist hebben?’, zeggen ze bij Avatar. Filmmakers en -liefhebbers Gijs Wilbrink, Ivo van Aart en Anna Drijver biechten op welke klassieker ze nog nooit gezien hebben, en dan ontspint zich (ook met gasten) een gesprek over verwachtingen, filmgeschiedenis en collectief geheugen. The Big Lebowski; Titanic; Forrest Gump: je kúnt zonder ze leven, maar liever met. Via: PodNL, Spotify, Apple.

Dancing in Defiance. Beeld Altin Kaftira

ZIEN

DANCING IN DEFIANCE

The United Ukrainian Ballet Company, 26 maart t/m 1 april, Rotterdam, Groningen, IJmuiden, Breda

‘You can’t kill the dance’, schrijft het gezelschap van ruim zestig gevluchte Oekraïense dansers, verenigd door prima ballerina Igone de Jongh en Matthijs Bongertman (Senf Theaterpartners). Dancing in Defiance (‘dansen in verzet’) bestaat uit drie stukken van toonaangevende choreografen nu: Alexei Ratmansky (Wartime Elegy), Jirí Kylián (Falling Angels) en Sol Léon en Paul Lightfoot (Step Lightly). De sprongen zijn fenomenaal. Unitedukrainianballet.com/dancing-in-defiance

Wende Snijders. Beeld Petrovsky & Ramone

HOREN

WENDE: STERRENLOPEN

De Pul, Uden, (tour vanaf) 20 april

Wende Snijders gooit zich er weer vol in, in haar komende album Sterrenlopen (september). In haar recente single Dit Is Genoeg bekijkt ze mensen met de blik van dieren en bomen: snappen die nou dat wij ons altijd aan dezelfde steen stoten? Geschreven en gecomponeerd met onder anderen S10, Froukje, Jens van der Meij, Sim Fane & Koen van de Ward (Klangstof). Wende.nu/sterrenlopen.

DOEN

AMUSETOUR AMERSFOORT

2 april

Aan de kant van de Eem en de Nieuwe Stad wandel je tot het eerste restaurant voor een heerlijk gerechtje en bijpassende wijn. Zo kom je van twaalf tot vijf uur de zondag wel door, onder begeleiding van chef-koks en sommeliers. Je loopt langs minstens zes aangesloten gastronomische ontdekkingen en komt langs een chocoladeproeverij en lokale brouwer. Amusetour.nl/destinations/amersfoort.