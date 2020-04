Foto van jonge Soedanees wint World Press Photo 2020

De Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba heeft met een foto over de revolutie in Soedan de World Press Photo gewonnen. Op de foto, die de titel ‘Straight Voice’ kreeg, is een onbekende jonge man te zien. Zijn gezicht wordt verlicht door mobiele telefoons. De stroom in de hoofdstad Khartoem is afgesloten om de demonstranten te hinderen. Dictator Omar al-Bashir is al tijdens een militaire coup uit de macht werd gezet, maar de demonstranten zijn nog niet tevreden. Ze eisen meer inspraak in hun land. De jonge man draagt een protestgedicht voor. Fotograaf Yasuyoshi Chiba, die de foto maakte voor persbureau AFP, weet niet hoe hij heet.

De serie ‘Kho, de geboorte van een revolutie’ van Franse fotograaf Romain Laurendeau is verkozen tot World Press Photo Story of the Year. Deze prijs voor verhalende fotografie werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. De reeks gaat over het leven in Algerije, waar de werkloosheid hoog is en de leefomstandigheden vaak armoedig zijn. Ook daar gingen vorig jaar duizenden mensen, met name jongeren, de straat op om te demonstreren. Laurendeau laat het leven van veelal jonge mannen zien, die op straat en in huis rondhangen.

De uitreiking van de prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam was geschrapt, de prijs is online bekendgemaakt. De bijbehorende tentoonstelling gaat waarschijnlijk wel door, maar pas later dit jaar. Een datum is nog niet bekend. De expositie begint altijd in De Nieuwe Kerk in Amsterdam en reist daarna door. Er komen jaarlijks wereldwijd zo’n 4 miljoen bezoekers op af.

Een foto uit de winnende serie ‘Kho, de geboorte van een revolutie’ van Franse fotograaf Romain Laurendeau. Beeld EPA / Romain Laurendeau

Een foto uit de winnende serie ‘Kho, de geboorte van een revolutie’ van Franse fotograaf Romain Laurendeau. Beeld EPA / Romain Laurendeau

Lees ook:

Inzoomen op rouwenden, mag de krant dat doen?

Om de gevolgen van een neergeschoten vliegtuig in Iran in beeld te brengen, plaatste Trouw foto’s waarbij was ingezoomd op rouwende wake-bezoekers en een nabestaande. Ombudsman Edwin Kreulen boog zich over die keuze van de redactie.

‘Huilend meisje aan de grens’ winnende World Press Photo 2019

Deze foto van de Amerikaanse fotograaf John Moore werd vorig jaar uitgeroepen tot World Press Photo.