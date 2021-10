Forza Koeman is al lang ingehaald door de realiteit

Voetbal gaat snel, heel snel. ­Zowel in als naast het veld. Een perfect voorbeeld daarvan is ­Ronald Koeman, trainer bij Barcelona, die een speelbal is in een spel over zijn eigen aanblijven. De voorzitter vond dat hij weg moest, zelf wil hij doorgaan. Hij is nog trainer, maar hoelang? Dat is volstrekt onduidelijk.

Over het leven van trainer en gezinsmens Koeman in Barcelona is een serie gemaakt: Forza Koeman, waarvan het tweede deel sinds ruim een maand te bekijken is op Videoland. In die vijf weken zijn de ontwikkelingen uit de drie afleveringen ­alweer ­ingehaald door de actualiteit. Want inmiddels is het crisis in Barcelona, heviger nog dan van februari tot aan de zomer, de ­maanden waarin is gefilmd.

De documentaire brengt de familiekant van Koemans leven goed in beeld. Er is gefilmd bij het gezin-Koeman, bij zijn vrouw Bartina en zijn kinderen Tim, Debbie en ­Ronald jr. die in Nederland wonen. Ook zaakwaarnemer Rob Jansen komt aan bod. Het is intrigerend om een momentopname te kunnen zien van iemand die werkt op een van de rumoerigste plekken in de voetbalwereld. Leuke momenten zijn er zeker, zoals het winnen van de beker, het onderonsje op de golfbaan tussen Koeman en vriend Pep Guardiola, een bruiloft in het gezin waar Koeman ‘gewoon’ een lieve vader en opa is en een anekdote over een boze Messi, die een rondo verliest op training.

Op voet van oorlog

Het familieleven komt helemaal op de achtergrond als de positie van Koeman onder druk komt te staan. Vooral later in het seizoen, zowel in de serie als in het voetbaljaar, neemt de spanning ongemeen toe. Koeman verkeert bijna op voet van oorlog met de voorzitter van de club, Laporta. Er zitten scènes in de documentaire waarin team-Koeman uitlegt hoe de voorzitter twee weken de tijd wil om een nieuwe ­trainer te vinden. Koeman zelf wil vooral duidelijkheid: “Zeg dan dat we stoppen en los het op als je mij niet wilt”.

Wat bij het kijken vooral opvalt, is hoe snel de voetbalwereld tolt. Opportunisme viert hoogtij, reflectie is er zelden. En als die er al is, dan niet langer dan een paar ­dagen. Koeman staat deze dagen nog meer onder druk dan voor de zomer, helemaal na kansloze nederlagen in de Champions League. Enkele uitlatingen uit de serie, voornamelijk gedaan door zaakwaarnemer ­Jansen, hebben in de Spaanse pers voor verontwaardiging gezorgd – en de positie van Koeman niet geholpen.

Overspannen voetbalcultuur

Koeman gaf in een interview met het AD toe dat sommige fragmenten van wat hij toen heeft gezegd, niet in de documentaire zijn gekomen. De scherpste randjes zijn eraf gehaald. Dat maakt niet per se uit voor de rode lijn in de driedelige serie, al doet het wel af aan de authenticiteit.

Forza Koeman is uiteindelijk een serie die inzoomt op een ‘gewoon’ gezin in een ongewone en overspannen voetbalcultuur, waarbij elke dag een leven op de kop kan worden gezet. Dat is niet gezond voor de mensen die dat leven leiden, maar blijkbaar noodzakelijk om aan de top van het wereldvoetbal te staan. En voor de kijker daarom toch interessant, zelfs al is het gegeven beeld allang ingehaald door nieuwe feiten.

Als Koeman in de nabije toekomst wordt ontslagen, waar het wel op lijkt, is het goed terugkijken, als ware de serie een relikwie van een rumoerig trainersleven.