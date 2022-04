Fortuyn en Melkert: aan het fictieve eind begrijpen ze elkaar zelfs

Goh, is het alweer twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn de politiek opschudde en erom vermoord werd? Door de serie Het jaar van Fortuyn (AvroTros) komt alles weer terug. We leefden nog in een heel ander Nederland. Geert Wilders was er nog niet in zijn huidige vorm, Thierry Baudet was er nog niet, het rechts-populisme was er nog niet. Toch blijft die periode herkenbaar nu ze weer langskomt. Het ‘at your service’ van Pim Fortuyn toen hij lijsttrekker werd van Leefbaar Nederland. Het lijsttrekkersdebat bij Paul Witteman met de chagrijnige Melkert tegenover Fortuyn. De taarten in Fortuyns gezicht. Inmiddels weten we dat daar de kiem lag voor de politieke chaos van nu. Perfecte omstandigheden voor een serie als deze.

Ik heb de vijf afleveringen in één ademteug uit gekeken, inclusief de heftige slotaflevering van vrijdagavond die al op platform NLZiet te zien was. Het fijne aan een serie is dat ze een logische realiteit schetst, terwijl de verslaggeving in die tijd zelf zoekende was, in hoe ze Fortuyn moest plaatsen. Regisseur Michiel van Jaarsveld (Stellenbosch, De Maatschap, enkele afleveringen van Penoza) maakt in retrospectief heldere keuzes.

De serie draait om de tegenpolen van de oude en nieuwe politiek, Ad Melkert van de Partij van de Arbeid en Pim Fortuyn met zijn Lijst Pim Fortuyn. Balkenende (CDA), Dijkstal (VVD) en Rosenmöller (GroenLinks) komen niet eens voorbij, wat wel raar is. Ook de motieven van moordenaar Volkert van der G. worden helemaal niet uitgewerkt, en Mat Herben blijft ondanks acteur Fedja van Huêt een raar mannetje. Dat zwart-wit doet raar aan, juist doordat Melkert en Fortuyn zo gedetailleerd kleur krijgen. Maar die keuze maakt het verhaal achteraf wel zo begrijpelijk.

Beeld

Ketchup op een bal gehakt

Inmiddels is Fortuyns kritiek op de integratie en verpaupering van de middenklassewijken gemeengoed geworden (“Hoe heb ik die onvrede nu niet kunnen zien”, mijmert Wim Kok aan het eind), en dat maakt het achteraf verdrietig en onterecht dat Fortuyn inderdaad zo gedemoniseerd werd. We weten hoe het afliep.

Saai of ingewikkeld, een serie over politieke ruzies? Onmogelijk, want wat zitten die topacteurs er lekker in. Ramsey Nasr weet zowaar passie te leggen onder dossiertijger Melkert met zijn voorovergebogen tred en humeurige blik. Hij had toch ook een leuke vrouw weten te strikken? In Jaarsvelds visie had Melkert al gezien dat de PvdA in de regeerperiode met de VVD, de leraar, agent en zorgmedewerker uit het oog had verloren. En helaas, hij zegt het wel, maar lééft het niet. Als hij ook eens met z’n hobby’s op tv gaat, bakt hij coquilles gesmoord in Sancerre terwijl zijn kijkers de ketchup op een bal gehakt uitknijpen. Pim Fortuyn vangt hem de vliegen af in kwieke tv-optredens bij Jensen en Henny Huismans Soundmixshow, en Nasr speelt meesterlijk hoe Melkert daardoor steeds meer gefrustreerd raakt.

Fortuyn op zijn beurt, krijgt met Jeroen Spitzenberger ook smoel. Hij is even flamboyant als onzeker. Nu we eenmaal een man met oprechte motieven gepresenteerd krijgen in plaats van een gevaar, zoals toen in de media, voel je veel meer met deze man mee. Een gefingeerd gesprekje tussen Melkert en hem laat fijn zien hoe ze na de verkiezingen toenadering hadden kunnen zoeken en begrip voor elkaar zouden hebben. Wat blijft die moord zonde.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.