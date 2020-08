Fortnite opent frontale aanval op Apple om monopolie te doorbreken. ‘Ze doen dit voor iedereen’

Apple heeft de succesvolle videogame Fortnite uit zijn App Store geknikkerd. En dat blijkt precies te zijn waar Fortnite op rekende.

De actie van Apple vond donderdag plaats, omdat Fortnite-ontwikkelaar Epic Games die dag een nieuw betaalsysteem voor mobiele spelers had geïntroduceerd. Dit betaalsysteem maakte aankopen binnen het spel 20 procent goedkoper, maar omzeilde de zogeheten Apple tax.

Wie een app wil downloaden op een iPhone of iPad, moet dat doen via Apple's winkel. Om in deze winkel te worden opgenomen, moeten software-ontwikkelaars ermee instemmen een percentage van wat hun app oplevert aan Apple te geven. Epic zegt hier 30 procent van zijn Fortnite-inkomsten aan kwijt te zijn.

Zodra Apple het spel verwijderde, stond Epic Games klaar met een aanklacht van 65 pagina’s. Daarin verwijst Epic naar 1984, het jaar waarin Apple de Macintosh presenteerde. Apple bekritiseerde destijds IBM’s monopolie binnen de computermarkt, met een reclame waarin IBM werd vergeleken met ‘Big Brother’ uit George Orwells roman ‘1984’. Nu is Apple, met een marktkapitalisatie van bijna 2 biljoen dollar, zelf een monopolist die software-ontwikkelaars afperst via zijn appwinkel, stelt Epic.

“Deze actie is duidelijk al lange tijd in de planning”, zegt gamejournalist en Fortnitekenner Gillian de Nooijer. “Epic had niet alleen die uitgebreide aanklacht al klaarstaan, maar ook een reclamecampagne met de hashtag #FreeFortnite en een videoboodschap die gelijk ook in Fortnite aan spelers werd vertoond.”

De video is een parodie op Apple’s oude 1984-reclame, getiteld ‘Nineteen Eighty-Fortnite’. In deze variant is Apple verworden tot Big Brother, en komt Fortnite een einde aan diens heerschappij maken.

Eerdere aanklachten

Techbedrijven klagen al langer over de App Store. Het verwijt luidt dat Apple enerzijds zelf software ontwikkelt en anderzijds geen alternatieve appverkopers voor zijn mobiele apparaten toestaat. Hierdoor kan Apple zijn concurrenten verplichten een percentage van hun omzet af te staan. De Nederlandse ACM, de Europese Commissie en het Amerikaanse Congres hebben allemaal aangekondigd te onderzoeken of Apple hiermee zijn macht misbruikt.

Onder andere Netflix en Spotify hebben in het verleden over de App Store geklaagd. Netflix vond een indirecte manier om aankopen toch buiten Apple om te doen. In het geval van Spotify reageerde Apple dat de muziekstreamingdienst overdreef hoeveel Apple incasseerde.

“Het grote verschil tussen Epics aanklacht en eerdere acties tegen Apple, is dat Epic het expliciet voor iedereen doet”, zegt De Nooijer. “Normaal boksen bedrijven alleen een beter contract voor zichzelf voor elkaar. Epic wil dat het monopolie van de App Store eindigt zodat álle ontwikkelaars van die 30 procent af zijn.”

Apple stelde donderdag in een mededeling dat zijn richtlijnen een gelijk speelveld voor alle ontwikkelaars en een veilige appwinkel voor gebruikers creëren. “Wij zullen ons inspannen met Epic tot een oplossing voor deze overtreding te komen, zodat Fortnite kan terugkeren in de App Store.”

