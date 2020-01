Floor Jansen wint de Popprijs 2019

Naast de eeuwige roem en een beeld van Theo Mackaay krijgt zij een geldbedrag van 10.000 euro. Jansen was niet aanwezig om de bloemen in ontvangst te nemen.

De jury noemde 2019 een goed jaar voor de Nederlandse popmuziek, mede dankzij de muzikale prestaties van Duncan Laurence, De Staat en Frenna.

Het publiek reageerde enthousiast op de winst van Jansen, maar was teleurgesteld toen bleek dat ze niet naar Groningen was afgereisd. Via een videoboodschap sprak de zangeres de zaal toe: “ik kan mezelf helaas niet klonen.” Jansen verwierf dit jaar bekendheid bij het grote publiek met haar deelname aan het televisieprogramma Beste Zangers.

Bekende namen

De Popprijs wordt sinds 1986 jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De eerste winnaar was Mathilde Santing. Vorig jaar ging de prijs naar rapper Ronnie Flex, een jaar eerder was de eer aan rockband Kensington. Op de lijst met winnaars prijken daarnaast de namen van onder meer Herman Brood, Bløf, Anouk, DJ Tiësto, De Jeugd van Tegenwoordig en Within Temptation.

