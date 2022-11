Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie (79) overleden

McVie kwam begin jaren zeventig bij de wereldberoemde formatie en maakte deel uit van de band tot 1998. In 2014 kwam zij terug als zangeres. McVie schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me en Songbird.

“We hadden zoveel geluk dat we ons leven met haar konden delen”, schreef de band op Twitter.

Christine McVie kwam bij de band nadat zij was getrouwd met John McVie, de bassist van de groep. Het hoogtepunt van hun creativiteit kwam toen zowel zij en McVie als het andere stelletje in de band, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, uiteen gingen. Dat leverde in 1977 het album Rumours op, en van de bestverkochte en meest bewierookte platen aller tijden. De megahit Don't stop was geschreven door Christine McVie. Ze zou daarop nog twintig jaar een vast baken in de band blijven.

In de periode dat zij een pauze nam van Fleetwood Mac, bracht de zangeres een solo-album uit. Ze kreeg in 1998 een vermelding in de Rock and Roll Hall of Fame. Ook won zij twee Grammy Awards en kreeg zij een Brit Award voor haar exceptionele bijdragen aan de muziekwereld.

Fleetwood Mac was in 2019 de afsluitende act van de jubileumeditie van Pinkpop. De band speelde eerder in 1971 in Limburg. In 2015 deed Fleetwood Mac de Ziggo Dome aan, met Christine MacVie na jaren weer op het podium.

Lees ook:

Hartverwarmend Fleetwood Mac gaf het jubilerende Pinkpop toch de headliner die het verdiende

De zaterdag en zondag kregen dan misschien niet de headliner die een 50ste editie van Pinkpop verdiende, maar dat maakte Fleetwood Mac maandagavond ruimschoots goed.