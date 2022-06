Fins ‘dirigeerwonder’ Klaus Mäkelä (26) nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest

Vrijdagochtend maakte het Koninklijk Concertgebouworkest bekend wie de achtste chef-dirigent wordt in de 134-jarige geschiedenis. Vier jaar geleden werd de zevende chef-dirigent op staande voet ontslagen. Daniele Gatti moest vertrekken wegens beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Een geschikte opvolger vinden duurde erg lang. Potentiële kandidaten verkozen plekken elders, werden door andere orkesten weggekaapt, of werden toch te licht bevonden.

Zo geheim als een pausverkiezing

Al een tijdje klonk overal de naam van Klaus Mäkelä. Het 26-jarige dirigeerwonder uit Finland maakte twee jaar geleden zijn overrompelende debuut bij het orkest. Sindsdien viel hij in Amsterdam vaak succesvol in. Dat er een klik is tussen hem en de musici was al duidelijk wie een blik op het volgende seizoen van het KCO wierp. Mäkelä stond al maar liefst geboekt om vier verschillende programma’s dirigeren.

Hoezeer hij zijn stempel op het orkest kan drukken is de vraag. Probleem is dat de Fin al chef is van het Oslo Philharmonic en van het Orchestre de Paris. Daar zit hij nog een paar jaar contractueel aan vast. Drie orkesten lijkt wat veel. Ook kreeg hij een exclusief en voor orkesten aanlokkelijk platencontract bij Decca. Zijn debuutopname daar, alle Sibelius-symfonieën met zijn Noorse orkest, werd internationaal lovend ontvangen. De tournee die hij met deze Sibelius-cyclus door Europa maakte werd overladen met goede kritieken.

Is het begrip chef-dirigent gedevalueerd?

Mäkelä dus, maar waarom hebben we een chef-dirigent eigenlijk nog nodig? Bernard Haitink, 25 jaar lang chef geweest bij het Concertgebouworkest, vroeg zich vlak voor zijn dood af of een chef-dirigent nog wel bij deze tijd paste. En even leek het erop alsof het Concertgebouworkest ook niet meer zo zeker was dat een nieuwe chef voor een duidelijke meerwaarde zou zorgen. Hoe dan ook, het begrip chef-dirigent lijkt te zijn gedevalueerd, verbintenissen tussen een chef en zijn orkest duren veel korter dan vroeger.

Of een echte chef-dirigent nog altijd een belangrijke rol kan spelen, vroegen we aan Hartmut Haenchen. Hij is twintig jaar verbonden geweest aan het Nederlands Philharmonisch Orkest, waarvan zestien als chef-dirigent, en vierendertig jaar chef van het Kammerorchester C.P.E. Bach.

Inwisselbare orkestklank

“Het antwoord op uw vraag is ja. Als een orkest een eigen gezicht wil hebben dan heeft het een chef-dirigent nodig. Maar tegenwoordig lijkt het gebruikelijk dat iedere dirigent drie chefschappen heeft”, zegt Haenchen niet zonder ironie en misschien met een verdekte verwijzing naar Klaus Mäkelä.

“Ik zal wel ouderwets zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat een chef-dirigent een stempel kan drukken op een orkest, en dan vooral op de klank. In het algemeen is de klank van de huidige orkesten inwisselbaar. Vroeger wist je meteen welk orkest er speelde, en was de stijl onverwisselbaar. Dat kwam omdat een chef-dirigent er meestal zo’n twintig jaar was, en bij elk proefspel aanwezig. Je hebt als chef een idee van een klank en van het repertoire, en als een nieuwe musicus bij zo’n proefspel komt auditeren, ben je op zoek naar iemand die bij die klank en bij dat repertoire past. Zo bewaak je als het ware die specifieke klank.

“Verder is het belangrijk dat een chef een permanente hand heeft in de directie, en dat betekent dat hij moet wonen in de plaats waar het orkest gevestigd is. Bij opdoemende problemen, en bij internationale tournees kan een chef heel belangrijk zijn. Tegenwoordig noemen ze je al chef-dirigent als je acht weken per seizoen bij het orkest bent. Belachelijk. Dan ben je in mijn ogen een gastdirigent die wat vaker komt, maar geen chef.”

Het eigen publiek wordt proefkonijn

“Het repertoire dat een orkest in een seizoen speelt, wordt eerst aan een chef gegeven. Hij of zij kan een lijn uitzetten over de jaren heen, een dramaturgie aan een seizoen geven. Het repertoire dat een chef zelf niet doet, omdat hij er minder goed in is, geeft hij aan gastdirigenten. Dat zijn gastdirigenten die een chef kan aanbevelen, van wie hij denkt dat ze goed bij het orkest passen. Tegenwoordig worden buitenlandse tournees eerst gepland, en daarna pas het seizoen in de eigen zaal. Zo’n programma wordt dan één keertje in de thuisstad gespeeld, waarmee je je eigen publiek mijns inziens tot proefkonijn reduceert.”

Er zijn de laatste tijd veel erg jonge dirigenten op belangrijke posten benoemd. Vaak al na slechts één concert. Kun je als je zo jong bent wel een goede chef-dirigent zijn?

“Als je een heel jonge chef-dirigent benoemt – en daarmee bedoel ik een chef in de mate die ik heb beschreven – neem je een heel groot risico. De functie van chef-dirigent, ook al is die tegenwoordig veel minder autoritair dan vroeger, vereist niet alleen uitstekende muzikale en dirigerende vaardigheden. Het zijn in hoge mate psychologische en organisatorische eigenschappen die je nodig hebt. En dat is nog een reden waarom dirigeren een ervaringsgericht beroep is.”

Klaus Mäkelä Beeld Marco Borggreve

De andere maestro’s die de afgelopen vier jaar langskwamen Andris Nelsons - grote favoriet van de musici; koos ervoor om in Boston en Leipzig te blijven Jaap van Zweden - wil zich na New York en Hong Kong meer focussen op Europa; ligt minder goed bij de musici Iván Fischer - stond op een favorietenlijstje van de musici; werd benoemd tot honorair gastdirigent Valery Gergjev - stond ook op dat lijstje; inmiddels gecanceld in het Westen vanwege zijn omgang met Poetin Gustavo Dudamel - de klik met het orkest is er; de Venezolaan werd chef bij de Parijse Opéra Mirga Grazynite-Tyla - de Litouwse was assistent bij Dudamel; maakte naam als chef in Birmingham heeft een exclusief contract bij Deutsche Grammophon Vladimir Jurowski - had een paar uitstekende gastdirecties; inmiddels chef van de Bayerische Staatsoper in München Pablo Heras-Casado - veelzijdige Spanjaard dirigeert even goed barokmuziek als Stravinsky; vaste gast bij het Teatro Real in Madrid Daniel Harding - de eeuwige kandidaat en de veilige, vertrouwde invaller voor zieke collega’s Santtu-Matias Rouvali - intrigerende Fin; werd na zijn spetterende debuut in Amsterdam een paar maal teruggevraagd; zit vast in Gothenburg en Londen

