Finfluencers gedijen in een wereld die scherp is opgedeeld in winnaars en verliezers

Vorige week richtte Boos – het online NPO-programma met Tim Hofman, dat eerder de misstanden bij The Voice of Holland blootlegde – zich op de finfluencer. Een finfluencer is iemand die over geldzaken influenst, met zelfhulpwijsheden en beleggingsadviezen die doorgaans uitlopen op minder geld in plaats van meer. De Boos-redactie krijgt vaak mails over dit soort types, en besloot deze aflevering in te zoomen op finfluencer Sem May.

Hoe komt het geld jouw kant op?

May heeft tienduizenden volgers, die op Instagram zijn levensstijl van dure auto’s, privéjets en eurobiljetten kunnen bewonderen – een demonstratie van de finfluencerfilosofie ‘er is onwijs veel geld in de wereld, je moet alleen even weten hoe het jouw kant op komt’. Aan wie dat ook wil, biedt May cursussen aan in ‘forex traden’, oftewel handelen in valuta. ‘Geld verdienen zonder je eigen geld te gebruiken,’ noemt May het – behalve dat je 5000 euro betaalt voor zo’n cursus, plus extra kosten voor bepaalde software, iets wat een ‘copyer’ heet, en toegang tot een of andere ‘challenge’. Het mag geen verrassing zijn dat de belofte ‘binnen negentig dagen je inleg terug’ niet wordt waargemaakt.

Beeld uit de 'Boos'-aflevering over finfluencer Sem May.

Hofman en zijn team gaan naar hem op zoek, in een hippe, luchtige versie van Opgelicht?!, of Willibrord Frequin. Er wordt gelachen in plaats van gedreigd, zestien keer langs het huis van Mays ouders gereden (May blijkt nog thuis te wonen), en veel gebeld op de luidspreker, voornamelijk naar telefoons die niet worden opgenomen. Verder loopt het een beetje op niets uit, behalve natuurlijk dat de kijkers worden bijgeschoold over de onzin van deze waardeloze cursussen en risicovolle beleggingen.

Het heeft wat van een piramidespel

Dat die toch zo enorm populair zijn, is betekenisvol. May is maar één klein lootje van een hele grote boom, het internet is doortrokken van dit soort hustle bros. Die in Lamborghini’s rijden en dure horloges dragen, en preken over zelfverbetering en rijker worden, over affirmaties en manifestatie, passief inkomen en een anti-9-tot-5-mentaliteit. Over vlammen. Die zeggen dat een echte man geen porno kijkt, goed slaapt, zich fysiek sterk maakt en zó zijn tonnen binnenhaalt met crypto’s, kunstmatige intelligentie, online cursussen en dropshipping (goedkope troep uit China duurder doorverkopen). En die dat zeggen om zélf geld te verdienen. Het heeft wat weg van een piramidespel.

Je kan je afvragen of deze subcultuur ook zo groot was worden, als niet zoveel mensen voelden dat ze meer zouden moeten hebben. Hustle bros gedijen in een wereld die scherp is opgedeeld in winnaars en verliezers, en waar je het zelf moet uitzoeken en zien te maken. Waar mensen voelen dat ze er alleen voor staan en zich thuis voelen bij wie lijkt te winnen.

Lijkt te winnen: het is makkelijker een Lamborghini te leasen als je nog bij je ouders woont. Maar ik denk niet dat May dat zijn cursisten ook vertelt.