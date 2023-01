Filmacteurs uit Romeo and Juliet eisen fikse schadevergoeding vanwege blootscène

De Britse acteurs Olivia Hussey (destijds 15, nu 71) en Leonard Whiting (destijds 16, nu 72) zijn in Los Angeles naar de rechter gestapt. De sterren uit de Hollywoodklassieker Romeo and Juliet, uit 1968 zouden in de film zonder toestemming naakt in beeld zijn verschenen. Nu eisen ze ruim 500 miljoen dollar schadevergoeding, meldt het Amerikaanse vakblad Variety.

Volgens de twee acteurs – destijds minderjarig – was hen verzekerd dat ze niet bloot in beeld zouden verschijnen. Maar op de dag van de opnamen werden ze toch naakt gefilmd. De Italiaanse Hollywoodregisseur Franco Zeffirelli, die in 2019 overleed, zou hebben gezegd dat de film anders zou mislukken. De twee dachten geen keus te hebben.

Hussey en Whiting deden de slaapkamerscène niet met huidkleurig ondergoed, zoals beloofd, maar slechts met wat make-up op. In de uiteindelijke scène zijn daardoor kort haar borsten en zijn billen te zien. De twee zouden hierdoor decennialang emotionele schade hebben geleden.

Intimiteitscoördinator

Of de twee gelijk krijgen, is aan de rechter, maar de kans dat zoiets nu nog gebeurt, is vrij klein. Op sets van films en series is tegenwoordig vaak een intimiteitscoördinator aanwezig die intieme scènes begeleidt. Denk aan scènes waarin acteurs moeten kussen of vrijen, waarin een actrice een bevalling moet spelen of borstvoeding geeft. Het kan ook gaan om een scène waarin forensisch onderzoek plaatsvindt, en waarin iemand naakt is.

Sinds #MeToo maakt de intimiteitscoördinator een opmars. Het gaat erom dat acteurs zich veilig voelen op een filmset. Amerikaanse streamingdiensten als Netflix en Amazon hebben de intimiteitscoördinator inmiddels verplicht gesteld. Bij een serie als het Britse Sex Education is de intimiteitscoördinator gewoon onderdeel van de crew.

Ook Halina Reijn zei het werken met een intimiteitscoördinator op de set van haar film Bodies Bodies Bodies fantastisch te hebben gevonden, omdat ze zich in het verleden als actrice niet altijd veilig voelde.

Zaak tegen Nirvana

Het wil niet zeggen dat iedereen in retrospect een rechtszaak zal winnen vanwege een blote borst of bil. Spencer Elden, die als blote baby werd afgebeeld op de wereldberoemde albumhoes Nevermind (1991) van Nirvana, verloor zijn zaak tegen de band.

Elden klaagde Nirvana in 2021 aan. Hij claimde dat de afbeelding kinderporno was en dat hij te jong was om toestemming te geven. Hij zou zijn hele leven last hebben gehad van het feit dat hij als baby bloot op de foto stond. Hij vroeg zijn emotionele leed te verzachten met 150.000 dollar. Pijnlijk detail: Elden liet Nevermind, de titel van het album, eerder op zijn borst tatoeëren.

Wat actrice Olivia Hussey waarschijnlijk niet zal helpen, is dat ze in 2018 in een interview met Variety, ter ere van de vijftigste verjaardag van Romeo and Juliet, nog verkondigde dat regisseur Franco Zeffirelli het allemaal smaakvol in beeld had gebracht. In het interview verdedigde ze de scène juist door te zeggen dat hij nodig was geweest voor de film.

