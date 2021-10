Filemon Wesselink had wederhoor moeten halen in zijn serie ‘Ik heb iemand gedood’

Filemon Wesselink houdt ons met zijn nieuwe serie Ik heb iemand ­gedood een ongerieflijke spiegel voor: elk mens is in staat tot moord. Iedereen die de menselijke soort en dus ook zichzelf kent, weet ongetwijfeld dat dat klopt. Toch voelde het bijzonder ongemakkelijk om na aflevering één te moeten concluderen: ja, ik had het ook kunnen doen.

Dat deel ging over Rachel die in 2007 haar vriend om zeep hielp, nadat hij had gedreigd hun kind van het balkon te gooien als zij hem geen geld gaf voor drugs. Waarom willen we ons met deze dader, die acht jaar in de cel zat, liever niet identificeren? Allereerst natuurlijk omdat we ons beter willen voelen dan Rachel.

‘Helaas pindakaas’

Maar er komt nog wat bij: de dader leek zich veertien jaar na dato nog steeds niet goed te realiseren wat ze heeft aangericht. Aan Wesselinks vragen lag het niet. Die waren scherp en confronterend. Maar Rachels antwoorden klonken vlak en getuigden niet van enige reflectie. “Was er echt geen andere mogelijkheid dan moord?”, vroeg Wesselink. “Helaas pindakaas”, was haar reactie. Je merkte niets van berouw. “Ik heb dingen een plekje gegeven, spijt heeft geen toegevoegde waarde”, sprak ze.

Als je, zoals deze BNNVara-serie, begrip wilt kweken voor een moordenaar, in de zin van begrijpen hoe iemand tot zijn daad is gekomen, wat uiteraard iets anders is dan het misdrijf zelf goedpraten, zal de pleger toch iets van verantwoordelijkheid moeten tonen. Alleen maar zeggen dat je vastzat in ­gewelddadige relaties, te weinig hulp kreeg van instanties en ten slotte geen uitweg meer zag, is dan onvoldoende. Je zal ook moeten stilstaan bij de vraag welk leed jouw daad de nabestaanden heeft berokkend, onder wie de twee kinderen die je samen met het slachtoffer had. Maar dat gebeurde allemaal niet.

Rachel bracht in 2007 haar vriend om het leven.

Wesselink had wederhoor moeten halen in de omgeving van de vermoorde vader. Helaas past dat niet in het format, het draait alleen om de dader. Ik vind dat eerlijk gezegd een manco van deze serie. Het is te eenzijdig om je gesprekspartners alleen maar te rekruteren uit het circuit van de dader: twee vriendinnen en een buurvrouw, die zich allen behoorlijk positief uitlieten over Rachel.

Iets anders wat ik mis is een wetenschappelijke invalshoek. Wesselink sprak kort een criminologe die vertelde dat verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen hun partner vermoorden. Maar wat deze kijker graag zou willen weten: hoe zit het grosso modo met de mix van opvoeding, genen en omstandigheden, waardoor mensen tot een misdrijf komen? Daarnaar is veel interessant onderzoek gedaan.

Het tempo is trager dan dat van een bejaarde Chippendale

Het was helemáál een moordweekend, want AvroTros startte met Curse of the Chippendales. Niemand die zich bloedbaden in die kring herinnert, maar we krijgen er wel vier afleveringen over voorgeschoteld. In deel één hoorden we, geïllustreerd met fletse beelden, hoe revolutionair het destijds was: strippende heren voor dames. We zagen gebotoxte vrouwen en oude strippers nostalgisch terugblikken op toen. Maar over die moord(en) wisten we na deze aftrap nog steeds zo goed als niets. Dat is het probleem met deze serie: het tempo is trager dan dat van een bejaarde Chippendale. Had die misdrijven in één documentaire gepropt in plaats van ons vier weken lang te ‘teasen’.

