Fidan en Renze waren ontspannen én scherp, maar De Vooravond staat nog aan de vooravond

‘Beau’ begon er mee, en ‘De Vooravond’ nu ook: met een liedje of column jezelf alvast door het slijk halen om critici de mond te snoeren. “Nul keer gelachen, niet één keer geraakt. (…) En dan die rubrieken, alles lollig bedoeld. Bedankt belastingbetalers, bedankt Renze, Fidan… Het was weer kut. Zelfs ‘M’ was beter”, fulmineerde de onmiskenbare Marcel van Roosmalen als pratende plant. Geestig. Alsof alle blaadjes aan de bomen nu wat vinden van het programma van Fidan Ekiz en Renze Klamer. Met de één miljoen afwachtende kijkers kwam dat al aardig in de richting.

Nou goed, hoe deden ze het? Fidan en Renze waren ontspannen én scherp, dat stelt gerust. Ik noem ze bij de voornaam want dat doen ze zelf continu: personality-achtig á la ‘Beau’. Fidan haalt haar Turkse achtergrond aan bij items over rolmodellen en vooroordelen. En Renze schroomt niet om net als Beau plotseling naar zijn keyboard te lopen voor een intermezzo.

Verdere vergelijkingen ben ik niet van plan - al blijkt Renze net als zijn voorganger op NPO1 met mitrailleursnelheid te kunnen praten zonder met zijn ogen te knipperen. Maar met de rust die Fidan in haar stem en tempo legt, klinkt zij meteen als de ouwe rot in het vak. Een goede combinatie dus, is m’n eerste indruk.

Zou de rest ook zo'n volkoren boterham zijn?

Ze gunnen elkaar de ruimte, jutten elkaar op in een scherp eerste interview met de boze advocaat Christian Flokstra van kantoor Ficq&Partners, en stellen ook de ongemakkelijke vragen. Flokstra kreeg een vol kwartier om te klagen over de rol van het OM in de zaak-Ridouan Taghi (advocaten waren achtervolgd, en beschuldigd van informatie lekken). Het duo bleef kritische vragen stellen over hoe de naam van het kantoor kon opduiken als mogelijk lek, waardoor Flokstra zich juist kon verweren.

Dit ging goed, al duurde het wel lang. Zou de rest ook zo’n volkoren boterham zijn?, vroeg ik me af. Het geheel bleek topzwaar te zijn geweest; de rest was meer een casinowit. Frank Evenblij (‘Bureau Sport’) kletste wat over voetbalcoach Koeman en de Tour de France. Janny van der Heijden (‘Heel Holland Bakt’) was er voor de nieuwe Ottolenghi die nog niet uit is, zodat ze alleen algemeenheden over de kok mocht vertellen. Renze liep daarop naar het keyboard en vroeg haar onder begeleiding van dromerige noten de ingrediënten van een recept op te lezen. Leuk, maar dat grapje had hooguit twintig seconden moeten duren en geen ruime minuut. Wat doen trouwens die bekende tv-gezichten hier terwijl dit de kans was op nieuwe gezichten aan tafel?

De geschiedenisrubriek was even aardig én uitgesponnen. Drie leraren komen vertellen over ‘vergeten helden en verborgen verhalen die onze aandacht verdienen’. Goed punt. Gaat natuurlijk over slavernij en kolonialisme. Maar nee, ze draaiden om de hete brij heen met verhalen over provincie versus Randstad. Met één docent aan tafel zou het helderder zijn, maar wie moeten ze kiezen: de blonde vrouw, de donkere vrouw óf de man aan tafel? Je ziet de redactiedilemma’s aan het groepje genodigden af.

Zoals het decor met zijn grote schermen kan variëren van kleur, (best nodig met het vele grijs) zo kan dit programma ook schuiven naar kort en bondig, relevant en nieuw. Verder had Marcel van Roosmalen zijn kritiek, ‘Hiroshima’, schromelijk overdreven.