Femke Bol knalde met een vuist door de finish, en ik voelde ’m

“Hoe snel heeft zij die ereronde gelopen?”, vroeg sportcommentator en oud-hordenloper Gregory Sedoc zich perplex af. Femke Bol (22) had woensdag bij de Europese Kampioenschappen in München net goud gewonnen op de 400 meter, of ze stond alweer hijgend en zwetend bij verslaggever Jeroen Stekelenburg voor het obligate interviewtje.

Dat hijgen hebben de sporters voor zijn microfoon allemaal. Ik denk dan: laat ze even bijkomen, maar die nog gierende adrenaline-spiegel is natuurlijk precies wat kijkers willen zien. Zo dichtbij mogelijk komen. De ergernis zien van Liemarvin Bonevacia, die op de 400 meter net 0,008 seconde tekort kwam voor brons. De lach zien van de piepjonge Femke Bol die als eerste Nederlandse de Europese titel en het Europese record op de 400 meter op haar naam zette, met 49,44 seconden. “Bijna buitenaards”, noemt Sedoc haar.

Dat intrigeert me, en dat is geheel zijn verdienste. Want waar de kenners deze Europese Kampioenschappen bij de NOS kijken om de tijden, punten en prestaties, ben ik representatief voor de niet-sportkijker. Ik leer deze atleten pas kennen wanneer ze winnen. Of spectaculair verliezen. Het leuke van ‘Greg’ en de vrolijke sportpresentator Rivkah op het Veld, is dat ik door hen blijf kijken en belangstelling krijg.

De kijker meenemen naar de achterkant van de race

Gregory Sedoc bezit iets van de kwaliteit van Mart Smeets: de kijker vol detail meenemen naar de achterkant van de race. Bij de finale van de 110 meter horden bij de mannen barst hij zowat uit zijn jasje van vuur. Hij loopt naar het grote scherm in de studio: “Kijk die sleep van de Fransman! Een technisch dingetje”, roept hij enthousiast over de andere voet die bij de start laag over de grond wordt bijgetrokken om energie te sparen.

Bij Femke Bol analyseert hij vóór de race al haar techniek en tactiek aan de hand van de halve finale. De anti-rotatie van haar schouders bijvoorbeeld, zodat ze ook na de ‘man met de hamer’ bij de driehonderd meter geen energie verspilt aan links-rechts-draaien van haar lichaam. Hij doet voor hoe ze dat traint: knieheffen terwijl ze een bal voor zich moet houden.

Vervolgens bespreekt hij haar tactiek ten opzichte van trainingsmaatje en directe concurrent Lieke Klaver. Op welk moment van de voorbereiding gaan ze ieder hun eigen weg en nemen met de eigen trainer nog de tactiek door? Greg verwacht dat Lieke als een raket vertrekt om Femke te verleiden harder te beginnen dan ze volhoudt. “Zij moet vertrouwen op haar paardenloop, noem ik het, met lange, ontspannen passen waarmee ze in de tweede helft iedereen inhaalt.”

Femke Bol na haar winst op de 400 meter.

Femke eet ze als een pacman allemaal op

Jeetje, de NOS monteert de vrouwelijke polsstokhoogspringers en de mannelijke hink-stap-sprong-atleten ertussendoor, maar ik kan al niet meer wachten op die finale van de 400 meter vrouwen. Wel fascinerend trouwens, dat vijf meter hoog springen, of bijna achttien meter ver in de driesprong. Zo’n atleet springt in feite met elk been een heel straatje over. Ook buitenaards.

Dan starten de dames. Eerste helft Lieke aan kop, tweede helft ‘eet Femke ze als een pacman allemaal op’. Ze wint. Bij de nabespreking laat Greg bij de laatste meters inzoomen op haar gezicht. “Mooi hoe ze hier de ontspanning vasthoudt, ondanks de pijn die hier zit!” Ze knalt met een vuist door de finish. En ik voel ‘m.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.