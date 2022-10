Feiten en fictie vermengen in een historisch drama, mag dat?

De Bijlmervliegramp, de Deventer moordzaak: filmmakers zijn dol op historische verhalen. Zij dikken echter de feiten aan, veranderen details of voegen fictieve karakters toe. Hoe gaan ze om met die vermenging van feit en fictie? Vijf kenners reageren.

Sinds de hitserie The Crown is iedereen opeens een Brits-koningshuiskenner, en na Het Jaar van Fortuyn denken mensen dat Mat Herben een olijke geschiedenisleraar is die graag vertelt over de politieke besognes aan het begin van dit millennium. Waargebeurde verhalen dienen vaak als inspiratiebron voor serie- en filmmakers. Om zo’n verhaal goed te kunnen verfilmen worden feiten regelmatig verdraaid, aangedikt of juist weggelaten. Voor kijkers is alleen niet altijd duidelijk waar feiten overgaan in fictie en dat is voer voor discussie.

Vorige week verscheen Rampvlucht, een thrillerserie over de nasleep van de Bijlmervliegramp, nu dertig jaar geleden. Daarin zijn ‘feiten en fictie vrijelijk vermengd’, aldus de disclaimer aan het begin. Zo is op echte archiefbeelden te zien hoe de Bijlmerflat brandde als een fakkel in de nacht nadat het vliegtuig zich in het gebouw had geboord. Maar het verhaal gaat vooral over de jaren erna: over verdwenen vrachtbrieven, mysterieuze ziektes van bewoners en de zoektocht van twee journalisten die ernstig worden tegengewerkt in hun pogingen de waarheid boven tafel te krijgen.

Kritiek op de keuzes van de scenarioschrijver

De serie was een enorm succes met kijkcijfers van boven de 1,3 miljoen en won dezelfde week nog een Gouden Kalf. Maar op de keuzes van de scenarioschrijver kwam ook kritiek. Zo twitterde Zembla-journalist Vincent Verweij dat het niet Volkskrant-journalist Pierre Heijboer was die de geluidsopnames ontving nadat hij iemand had omgekocht, maar dat hij die zelf had ontvangen na een Wob-verzoek.

Historicus Beatrice de Graaf reageerde daarop met een tweet dat ze haar bedenkingen kreeg bij de serie toen die werd aangekondigd als een ‘op feiten gebaseerde complotthriller’. “Dat faction-genre [een mengsel van het Engels fact en fiction, red.] is echt niet handig, zeker niet als het om zaken gaat waar mensen grote gevoelens en echte trauma’s bij hebben. Om dan zo met de geschiedenis om te springen?”

Wat zijn de risico’s van het mengen van feiten en fictie? En is het erg als fictie als feit wordt opgeslagen in het collectieve geheugen? Vijf kenners reageren.

Historicus Henri Beunders: ‘Geschiedenis is literatuur’

Geschiedschrijving kan niet zonder fictie, zegt historicus Henri Beunders. “Het hangt in tussen exacte wetenschap en kunst. Een verhaal gaat altijd om verbeeldingskracht. Je hebt woorden en beelden nodig om een gevoel over te brengen. De grootste geschiedschrijvers waren eigenlijk literaire figuren, die heel beeldend konden schrijven. Johan Huizinga trekt zijn lezers bijvoorbeeld in Herfsttij der Middeleeuwen dat tijdperk in, hij beschrijft het zo dat je even echt in het Dijon van de Middeleeuwen rondloopt.”

Een film kan grote invloed hebben op hoe we kijken naar historische gebeurtenissen. Een keerpunt in het vertellen van geschiedenisverhalen in films was Holocaust uit 1978 met Meryl Streep. “Dat was revolutionair omdat door die film de holocaust plotseling het centrum werd van de Tweede Wereldoorlog. Maar de film was pure fictie.”

Het gevaar dat door een film of serie gebeurtenissen verkeerd worden opgeslagen in het collectieve geheugen ziet Beunders niet zo. “Het is altijd een strijd tussen wetenschappers, kunstenaars en televisiemakers welk beeld van het verleden dominant wordt. Als mensen vinden dat het een waardeloos beeld is dat wordt neergezet van de Bijlmervliegramp dan moeten ze zelf maar een betere film maken.”

Een historische gebeurtenis is geen absolute waarheid, je kunt altijd van meerdere kanten naar het verleden kijken, zegt Beunders. “Het is prima dat filmmakers zich vrijheden permitteren bij het vertellen van zo’n verhaal.”

Michael Leendertse, scenarioschrijver van Rampvlucht: ‘Je moet comprimeren’

Een televisieserie of film is bij uitstek geschikt om een historisch verhaal behapbaar te maken, zegt Michael Leendertse. “Het is een samenvatting van een geschiedenis die zich soms jaren heeft voortgesleept, zoals ook het geval is bij de nasleep van van de Bijlmervliegramp”, aldus de scenarioschrijver van de thrillerserie Rampvlucht. “Het is niet gek dat burgers de zes jaar die het duurde niet helemaal kunnen overzien en duiden, en dan raakt zo’n verhaal je emotioneel minder dan een dramaserie kan doen. Je ziet vaak pas het hele plaatje als het wordt samengevoegd in drama.”

De filmmakers hebben vooraf goed nagedacht welk verhaal ze wilden vertellen, zegt Leendertse. Tijdens dat onderzoek werden eerst alle feiten en ontdekkingen in chronologische volgorde gezet, waarbij hij zich onder meer baseerde op verklaringen onder ede. Daarna koos hij samen met anderen welke gebeurtenissen belangrijk waren. “Ik wilde het verhaal vertellen van het systeemfalen en daarbij koost ik het perspectief van de twee journalisten Vincent Dekker en Pierre Heijboer.”

Om het verhaal te comprimeren koos Leendertse voor het fictieve karakter van dierenarts Asha als stem van de bewoners. “Ik wilde wel de pijn en het verdriet van de bewoners in beeld brengen, maar niet zo dat het terug te leiden was naar individuen.” Ook voor de twee journalisten werden aanpassingen gedaan. “Die hebben inderdaad niet alles meegemaakt dat ik ze wel in de serie heb toegeschreven. Het klopt wel dat Heijboer soms heeft betaald om informatie te krijgen, maar niet specifiek voor die geluidsopnames.”

De scène waarin onbekende Engelssprekende mannen het huis van een El Al-medewerker overhoop halen omdat ze op zoek zijn naar the originals, vermoedelijk de vrachtbrieven, is gebaseerd op de verklaring van die medewerker tijdens de parlementaire enquête. “Die inval heeft plaatsgevonden. Maar omdat ik het verhaal wilde vertellen vanuit de twee journalisten, heb ik ervoor gekozen één van hen na afloop erbij te laten zijn. Dat soort aanpassingen vind ik geoorloofd omdat het een thriller is. Ik heb wel bij elke scène die fictief is afgewogen of het verantwoord was.”

Michael Leendertse, scenarioschrijver van Rampvlucht.

Op de kritiek dat Rampvlucht bijdraagt aan het vergroten van het wantrouwen tegen de overheid reageert Leendertse laconiek. “Die kloof is er gewoon en wordt voor een groot deel veroorzaakt door de Haagse kliek zelf die de hele tijd maar blijft draaien. Je kunt niet ontkennen dat de nasleep van de ramp bezorgdheid heeft veroorzaakt én dat de politiek na onderzoek van journalisten de hele tijd moest toegeven dat het toch anders zat.

“Natuurlijk is er een verschil tussen beschouwende journalistiek en films. Ik wil als filmmaker dat het publiek de emotionele waarheid te zien krijgt, ik wil een gevoel overbrengen. Maar ik zal er voor waken dat ik enorme onwaarheden in de serie stop om mijn punt te bevestigen. Ik wil mensen raken en ik krijg het idee dat kijkers nu wél snappen wat voor worsteling mensen toen hebben meegemaakt en wat er de hele tijd misgaat met die Haagse bubbel. Ik hoop dat als mensen deze serie hebben uitgekeken dat ze denken ‘dit moet beter’. Of je nou een burger bent of een bestuurder in Den Haag.”

Researcher Wytzia Soetenhorst: ‘De rekkelijken versus de preciezen’

Het is belangrijk om eerst alle feiten in beeld te hebben voor je er fictie van kunt maken, zegt Wytzia Soetenhorst. Zij deed de research voor een breed scala aan films, serie en documentaires, waaronder Van God Los, de documentaire Rampvlucht en een serie over Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra. Zo’n onderzoeksrapport beslaat soms wel honderd pagina’s en bestaat uit een tijdlijn, gesprekken met betrokkenen en archiefmateriaal. Daarmee gaan filmmakers vervolgens aan de slag om er een verhaal van te maken.

Scène uit de serie 'Van god los', over misdaden geïnspireerd op waargebeurde verhalen.

Over de keuzes die worden gemaakt is altijd discussie, zegt Soetenhorst. “Er zijn onder makers verschillende opvattingen over hoe ver je mag gaan met het aanpassen van feiten, ik noem ze de rekkelijken en de preciezen.” Sommige filmmakers gebruiken echt alleen het verhaal en schromen niet om van mannen vrouwen te maken, of om er dingen bij te verzinnen om een verhaal kleur te geven.

Zelf zit ze meer aan de kant van de preciezen, maar ze begrijpt dat sommige regisseurs of scenarioschrijvers zich graag meer vrijheden veroorloven om een een verhaal goed te kunnen vertellen. Je moet daarbij wel uitkijken dat je feiten niet zo verdraait dat je ze verkeerd in het collectieve geheugen van kijkers prent, zegt Soetenhorst. “Zo sprak ik eens een regisseur die dacht dat de vader van Jasper S. in een rolstoel zat. Dat bleek hij te denken omdat hij dat ergens had gelezen over de zaak van Marianne Vaatstra. Maar dat klopt dus helemaal niet.”

Pieter Kuijpers, regisseur van onder andere Van God Los, The Spectacular:

‘Het verhaal achter de geschiedenis is belangrijker’

Waargebeurde verhalen zijn voor Pieter Kuijpers slechts inspiratie. De regisseur maakte onder andere Van God Los, een serie over waargebeurde misdaden en The Spectacular, een megaproductie over een reeks Ira-aanslagen begin jaren tachtig van de vorige eeuw. “Het kan zijn dat ik in de krant lees dat iemand is omgebracht met tachtig messteken. Dan vraag ik me af: wat bezielt iemand om dat te doen?” Om het antwoord te krijgen praat Kuijpers vooraf met mensen die er verstand van hebben, bijvoorbeeld een forensisch psychiater. “Het antwoord van zo’n deskundige kan dan zijn: ‘Hij stak tachtig keer omdat hij zeker wilde weten dat zijn slachtoffer dood was’. Daarna ga ik onderzoeken wat eraan vooraf is gegaan.”

Kuijpers heeft er geen problemen mee om feiten zo aan te passen dat je het verhaal achter zo’n misdaad goed kunt uitdiepen. “Ik gebruik wel wetenschappelijke kennis om bijvoorbeeld een karakterschets te maken. Maar door dingen aan te passen kan ik belangrijke zaken uitvergroten en de minder belangrijke juist naar de achtergrond verwijzen. Zo kan ik vertellen wie iemand is, en waarom schijnbaar normale mensen soms toch abnormale dingen doen.”

Voor Kuijpers gaat het vooral om het motief achter een misdaad. “Iemand vermoorden met een mes is bijvoorbeeld een heel intieme misdaad. En tachtig keer steken is lichamelijk heel zwaar, dus daar moet veel woede bij komen kijken. Dat plaatje probeer ik rond te krijgen. Voor kijkers is zo’n inzicht gelijktijdig heel geruststellend en verontrustend: je begint te begrijpen waarom iemand tot een daad komt, maar daardoor komt ook juist heel dichtbij. Dat gevoel wil ik overbrengen en dan gaat het mij er niet om of alle feiten precies kloppen.”

Joram Willink, initiator en producent van De Veroordeling: ‘Strikt de feiten volgen’

Er is maar amper iets geromantiseerd in De Veroordeling zegt Joram Willink. De producent van de film over de Deventer moordzaak heeft zich vooral bij de feiten gehouden. “Alles is echt gebeurd, en dingen waarvan we niet zeker waren hebben we niet gedraaid.” Zo kozen de makers er bewust voor om geen acteur in de huren voor de rol van Maurice de Hond. De film is is gemonteerd met bestaande archiefbeelden van de opiniepeiler. “Dan kon er ook geen discussie ontstaan over of en hoe hij de dingen heeft gezegd.”

De film is vooral een rehabilitatie van ‘de klusjesman’ Michael de Jong. Hij werd door De Hond aangewezen als moordenaar van de weduwe Wittenberg, terwijl Ernest L. al was veroordeeld en vastzat. De Hond zei in televisieprogramma’s en tegen andere media dat hij ‘honderd procent zeker wist’ dat de klusjesman het had gedaan en dat er een onschuldige man vast zag. Daarmee maakte hij De Jongs leven en dat van zijn vriendin Meike tot een hel.

Scene uit De veroordeling. Er is maar amper iets geromantiseerd in de film, zegt producent Joram Willink. Beeld TMDB

“We wilden het verhaal van trial by media vertellen, en die dynamiek blootleggen. We waren ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt als filmmaker. Zo’n film kan een eigen waarheid worden en daarmee zich op een verkeerde manier nestelen in het collectieve geheugen van het publiek. Daarom hebben we ons heel strikt gehouden aan de waarheid, het is niet ‘geïnspireerd op een waar verhaal’, zoals je ook wel eens ziet.”

Om het verhaal goed te vertellen zijn er slechts details versimpeld. Achter de dikke krantenkop met ‘honderd procent moordenaar’ zaten in werkelijkheid diverse artikelen en mediaoptredens van De Hond met dezelfde strekking en impact. Ook zijn enkele bestaande personen op de Netwerk-redactie samengevat in bijrollen.

“Ons doel was om inzicht te geven in de individuele consequenties die een fake news-campagne zoals die van De Hond kan hebben, en om Michaels verhaal te vertellen en hem zijn leven terug te geven. Daarom zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan en is er ook de podcast De Deventer mediazaak gemaakt met extra achtergronden. Dat De Hond er in de film slecht van afkomt interesseert Willink eigenlijk niet zo. “Hij heeft lang genoeg aanleiding en de kans gehad om sorry te zeggen.”

