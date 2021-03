Feesten alsof corona niet bestaat

Beukende bassen die door je ribbenkast heen trillen. Zwetende lijven die tegen je aan plakken en een plens bier die de buurman over je heen gooit. Zaterdag was het in de Ziggo Dome in Amsterdam even alsof de covidpandemie niet bestaat. Tijdens het Fieldlab dance-event Back to Live stonden mensen dicht op elkaar gepakt, was de horeca gewoon open en waren mondkapjes vooral handig om het zweet mee af te vegen.

De kaartjes voor het wetenschappelijke experiment waren binnen een mum van tijd uitverkocht, zegt Fieldlab programmamanager Pieter Lubberts. “We wisten van tevoren niet of mensen dit wel zouden willen of aandurven, maar kennelijk hebben we een snaar geraakt.” Normaal heeft de Ziggo Dome een capaciteit van 17.000 mensen, maar dat was voor de slechts 1300 gelukkigen die een kaart wisten te bemachtigen geen belemmering om het dak eraf te blazen. Verdeeld in verschillende vakken deden ze het voorkomen alsof de poptempel tot de nok toe was gevuld.

Het begon donderdag al

Eigenlijk begon het feestje donderdag al. Toen moest iedereen die vandaag in Ziggo aanwezig wilde zijn een PCR-test doen. In de rij bij de teststraat bij het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zat de sfeer er al goed in. Party-gangers hadden hun feestoutfit al aangetrokken en uit autoradio’s schalden bekende dancehits. Niemand die bezwaar had tegen een wattenstaafje tegen de huig, alles om maar gewoon weer eens lekker uit je dak te gaan.

Dat bleek ook bij aanvang van het event. Een beetje onwennig namen de deelnemers plaats in de verschillende vakken. Iedereen kreeg een tag om de bewegingen te registreren en instructies hoe zich te gedragen. In vijf vakken stonden 250 feestgangers en in één vak 50. Sommigen hadden de ruimte om vrij te bewegen én anderhalve meter afstand te houden. Anderen stonden, zoals gebruikelijk bij evenementen, met drie mensen op een vierkante meter. Eén vak moest zitten op de tribune. Allen kregen de instructie een mondkapje te dragen. Alleen in het kleinste vak van vijftig personen mochten de mondkapjes af.

Al snel bleek dat die instructies vooral een vriendelijke suggestie waren. Mondkapjes slingerden losjes rond de oren en de anderhalvemetermaatregel was snel vergeten onder het motto ‘We zijn toch allemaal getest?’. Met name in het vak waar mensen gesommeerd waren te blijven zitten met een mondkapjes op gingen de bezoekers helemaal los. “Ja, daar kijk ik niet van op, eerlijk gezegd.” Organisator Lubberts is heel tevreden over het verloop en vooral geïnteresseerd in het werkelijke gedrag van mensen. “We hebben mensen die instructies gegeven, maar ook gevraagd om zich te gedragen zoals ze normaal ook zouden doen op een evenement zoals dit. En ik kan me voorstellen dat je liever niet blijft zitten bij een dance-event.”

Back to Live in de Ziggo Dome. Beeld Maartje Geels

‘Ik heb zelfs al bijna nieuwe vrienden gemaakt’

Terwijl top-dj’s Sunnery James & Ryan Marciano het publiek aansporen de ‘handjes in de lucht te steken’, staat Kim Huugsma ondertussen te stralen. Ze staat in de bubbel vooraan, waar ze met z’n drieën een vierkante meter delen. “Het is fijn om weer zo samen te zijn. Het is bijna prettig dat mensen bier over me heen morsen. Ik spreek mensen die ik niet ken, ik heb zelfs al bijna nieuwe vrienden gemaakt. Vooral dat heb ik gemist.”

In de bubbel even verderop waar mensen officieel in hun eigen cirkel moeten blijven, staat Sikko Cazemier die het geluk had vorige week ook kaartjes te hebben bemachtigd voor het theater-Fieldlab met Guido Weijers. “Dit is echt mooier dan vorige week in theater. Wat een energie van al die mensen samen. Ik ben 59 en misschien niet de jongste hier, maar dit is bijna onwerkelijk. Nee, dit is een geen blik in het verleden, ik ben positief en we kijken vooruit. Ik heb tien jaar op de VVD gestemd, maar Mark Rutte heeft geen idee wat er leeft. Dit is wat we nodig hebben. Niet Back to Live, maar back to normaal.”

Lees ook:

Bij wijze van experiment trad Guido Weijers op: ‘Hopelijk zijn we vandaag deel van de oplossing’

Guido Weijers gaf bij wijze van experiment voor vijfhonderd mensen een masterclass geluk in het theater. En gelukkig was zijn publiek. ‘Ik heb me eraan gelaafd!’