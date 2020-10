Famke Louise wint de strijd om aandacht

Ze was massaal bespot na haar #ikdoenietmeermee-optreden in ‘Jinek’ twee weken geleden. Haar auto was in elkaar getrapt, vertelde Famke Louise maandag. “Terwijl ik er in zat hè. Ik ben mentaal kapot gemaakt.” Ze had beveiliging genomen. Ten slotte had ze vaderfiguur en ic-baas Diederik Gommers opgezocht om meer te leren over het virus. Deze maandag zat ze in een speciale corona-uitzending van Jinek. Hoofd omhoog, de blik solide op de andere ogen aan tafel gericht. “Het was het waard. We zitten nu in een studio vol mensen om dit bespreekbaar te maken; het is gelukt.”

Ik laat het op me inwerken. Stel dat ik zo gemangeld was door de publieke opinie. Ik zou duiken. Op ‘lost weekend’ gaan, en onvindbaar blijven. Eens goed nadenken of, en hoe, ik weer m’n kop boven het maaiveld kon uitsteken als alle troepen weg zouden zijn.

Niet deze meid, met d’r benen stevig in de Hollandse klei. Die waait niet om in een mediastorm. Die zoekt weer de aandacht van haar miljoen Instagramvolgers en pakt door. Als de mondkapjes toch verplicht worden, vertelt ze Jinek, brengt zij een eigen modieus exemplaar uit, ‘want ik vind mondkapjes cool’. “Die droeg ik al in m’n eerste videoclip.” De opbrengst doneert ze aan een goed doel dat mensen helpt die door corona hun baan hebben verloren.

Lef en commercie, ik ruik ze allebei en het stoort me even niet. Ze kan de goodwill die ze kweekt later weer verzilveren, prima. Ze bedenkt tenminste wat. Ze ‘influencet’ voor een breder doel dan de promotie van jasjes of petjes.

DJ Cem Araci zat ook aan tafel. Hij onthulde door wel honderd mensen uit de dancewereld te zijn gebeld en geappt toen ze hoorden dat hij bij Jinek zou zitten. De producers, de grote zalen, de boekers, de hele industrie ligt door corona op zijn gat. “Kun je dit ook zeggen? Kun je ons ook noemen?”

De publieke oorlog om onze aandacht zwelt aan naarmate de belangen nijpender worden. Deze bekende mensen wenden hun platform onder fans en volgers nu aan om voor grotere, gedeelde belangen te pleiten.

Buffelen, schilderen, decoreren

De kijkcijfers laten zien dat er aandacht voor is: Jinek scoorde maandag 997.000 kijkers. Maar er is een tegenbeweging in het aandachtsgevecht op tv en die scoort nog beter: escapisme en particulariteit. Tijdens ‘Chateau Meiland’ (SBS6) bijvoorbeeld hoef je je zelf even nergens druk om te maken – dat doen de Meilandjes wel voor je – en dat vonden 1,4 miljoen kijkers maandag wel lekker.

Ook ik kijk soms onderuitgezakt naar het wel en wee van zijn gezin, steek mijn neus in hun zaken en geniet heimelijk als er weer wat misgaat en Martien kreetjes slaakt. Ze blijven buffelen, schilderen en decoreren in dat chateau voor de verkoop en het resultaat is prachtig. Maar dit verhaal gaat over henzelf, en ontbeert een bredere betekenis.

Zie ik Martien Meiland vervolgens in de reclame voor zijn nieuwe Talpa-Bingoshow samen met Jan Versteegh, dan ruik ik commercie zonder lef. Twee markante types lenen zich voor een belegen show en bijbehorende loterijcampagne om de koe verder uit te melken voor de aandacht verdwijnt. Ze passen niet bij elkaar maar gehoorzamen ermee aan hun Talpa- contract. De kijkers zijn niet gek, uiteindelijk blijft alleen intrinsieke motivatie aandacht trekken. Om Martien te parafraseren: als het mis gaat, mij niet bellen hè.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.