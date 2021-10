Pr-technisch gaat het niet zo lekker met Facebook, de afgelopen weken. Oud-medewerker Frances Haugen sloeg aan het klokkenluiden, The Wall Street Journal deed mee, en inmiddels heeft zich een consortium van verschillende media gevormd die artikelen schrijven over de duizenden documenten die Haugen heeft gelekt. Over wat Instagram doet met het zelfbeeld van tieners en hoeveel schadelijke haatberichten er op Facebook werden geplaatst – Facebook wist het, maar verdiende er geld aan, dus deed er niets mee. Ook niet met de extremistische groepen die zich op de site ophielden, en dat het platform ‘toxic content’ aanzwengelde. Bedrijfsgroei voor mensenwelzijn, voor alles.

The Wall Street Journal vond het allemaal heel schandalig, maar Wall Street zelf kon het eigenlijk geen ruk schelen. Facebooks aandelen zijn stijgende, en afgelopen maandag bleek het bedrijf een hartstikke goed kwartaal te hebben gedraaid. Ze hebben er zelfs gebruikers bij gekregen, meer dan verwacht – het doet vermoeden dat het wel meer mensen geen ruk kan schelen.

24 hashtags om anorexia te promoten

Zou wel moeten, natuurlijk. Het is op zich best handig als de democratie niet ten gronde wordt gericht ten behoeve van de groei van een bedrijf. En ook als de mentale gezondheid van jongeren een beetje op peil wordt gehouden – iets waar opvallend genoeg veel meer aandacht voor is dan voorheen. Niet alleen wat de Facebook-ondernemingen betreft: deze week bleek ook TikTok een behoorlijk dramatische uitwerking te hebben op de geesten van jonge gebruikers. Zo ontdekte The Guardian dat daar minstens 24 hashtags in gebruik zijn om anorexia te promoten, zoals #skinnycheck, #size0 en #thinspao (een misspelling van #thinspo, een afkorting van ‘thinspiration’ die wel van het platform is verbannen).

En er was het markante (om niet te zeggen bizarre) nieuws dat de populariteit van filmpjes over het syndroom van Gilles de la Tourette heeft geleid tot een golf aan jongeren die last hebben van tics. TikTok-tics, ja. TikTok-tourette. Sinds het begin van de pandemie kregen Amerikaanse artsen plots veel meer jonge patiënten met tics. Ze hadden met elkaar gemeen dat ze graag naar Tourette-influencers keken op TikTok. (Overigens was het niet zo dat deze patiënten het syndroom hadden opgelopen. Vaak hadden ze al psychische problemen die hen ontvankelijker maakten voor het overnemen van bepaald gedrag, en kunnen ze er vanaf komen met cognitieve therapie.)

Minderen

Wat we met al dat nieuws aan moeten? Zorgen dat we (wij en onze kinderen) die apps verstandiger en minder gaan gebruiken. Deze jonge mensen moeten, net als de democratie, nog heel lang mee, en de langetermijneffecten lijken me zorgwekkender dan die van een mRNA-vaccinatie. Maar minderen vinden we moeilijk, blijkens de stijgende gebruikersaantallen van Facebook. Ik schreef een boek over jonge mensen en hun smartphonegebruik, en in de drie jaar van mijn research, daalde de leeftijd waarop kinderen hun eerste smartphone kregen van twaalf naar tien. Terwijl juist in die periode sterk kritische geluiden opkwamen.

Hopen dan maar dat dit soort bedrijven met regelgeving aan banden wordt gelegd? We moeten nog maar zien wat de getuigenissen van Haugen voor de Amerikaanse Senaat voor effect zullen hebben.

Zuckerberg, die gestopt is zijn eeuwige excuses te maken, schijnt zich ondertussen wel zorgen te maken over de slechte pr. Daardoor wordt het bedrijf namelijk minder aantrekkelijk voor grote design- en codeertalenten. En wie moet dan het grote groeien-ten-koste-van-alles gaan uitvoeren?