Facebook, Instagram en WhatsApp weer bereikbaar na grote storing

De apps Facebook, Instagram en WhatsApp kregen maandagavond tussen tussen 17.30 en 17.45 uur te maken met een wereldwijde storing. Onduidelijk is wat er aan de hand was met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook. De apps van Facebook worden door miljarden mensen gebruikt.

“Aan de grote community van mensen en bedrijven wereldwijd die op ons rekenen, onze excuses. We werken hard aan het herstellen van de toegang tot onze apps en diensten en kunnen verheugd melden dat ze weer terug online komen”, meldde Facebook via Twitter. “Bedankt voor het geduld.” Facebook-topman Mike Schroepfer zei eerder op de avond dat het bedrijf kampte met netwerkproblemen.

Internetstoringen komen vaker voor. In juli waren veel websites onbereikbaar door problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai, waardoor in Nederland sites van onder meer de politie, Rabobank, ING en regionale kranten onbereikbaar waren. Een maand daarvoor zorgden problemen bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat wereldwijd veel veelbezochte sites tijdelijk uit de lucht waren, waaronder die van kranten als The Guardian, The New York en Le Monde.

Zuckerberg verliest miljarden op de beurs

Facebook-topman Mark Zuckerberg is maandag in enkele uren tijd zo'n 6 miljard euro aan vermogen verloren op de beurs in New York. Een wereldwijde storing bij Facebook en ander negatief nieuws zorgden er namelijk voor dat aandelen van het socialemediabedrijf, waarvan hij er veel bezit, ongeveer 5 procent in waarde kelderden.

Door de koersdaling zakte het vermogen van Zuckerberg terug naar 104 miljard euro. Daardoor kwam hij weer onder Microsoft-oprichter Bill Gates te staan op de vijfde plaats van de rijkenlijst van persbureau Bloomberg. De laatste tijd zijn techbedrijven sowieso uit de gratie op Wall Street. Sinds halverwege september zou Zuckerberg al zo’n 16 miljard euro hebben kwijtgespeeld.

