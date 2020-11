Facebook blokkeert woorden als ‘seks’ en ‘orgasme’ en dat maakt adverteren over veilige seks lastig

Zeker 1800 advertenties van Love Matters zijn door Facebook geblokkeerd omdat ze te maken zouden hebben met pornografie of escortservices. Het platform voor seksuele voorlichting gebruikt sociale media om jongeren te bereiken in voornamelijk Afrikaanse en Aziatische landen en heeft Facebook daar hard bij nodig, zegt Vithika Yadav, hoofdredacteur van Love Matters in India.

Het Nederlandse RNW Media, de non-profitorganisatie achter Love Matters die onder meer wordt gesteund door het ministerie van buitenlandse zaken, onderzocht waarom Facebook de advertenties blokkeerde en presenteert donderdag de bevindingen op het Internet Governance Forum van de Verenigde Naties. Waarom en wanneer advertenties door Facebook worden geweigerd is onduidelijk. De richtlijnen zijn erg algemeen en vaag en verschillen ook nog per land, zegt Yadav.

Mensen bereiken via sociale media

Love Matters is een digitaal platform met informatie over seksuele gezondheid en veilige seks en wordt al jaren gedwarsboomd door Facebook. De Indiase site werd opgericht in 2011, maar inmiddels is de organisatie ook actief in onder meer Egypte, China en Congo. Landen waar nog altijd veel taboes en misverstanden zijn over seksualiteit en waar mensen bovendien vaak slechts beperkt toegang tot internet hebben. “De beste manier om ze te bereiken is via sociale media”, zegt Yadav. Het platform zit ook op Twitter, Instagram en WhatsApp, maar ongeveer 40 procent van het bezoek komt via Facebook. “Het beleid is extreem beperkend en schadelijk”, aldus Yadav.

Het probleem is dat Facebooks algoritmes niet kunnen onderscheiden of advertenties echt pornografisch materiaal bevatten, of dat het om broodnodige informatie over seksuele gezondheid en rechten gaat, zegt Yadav. “Wij willen open en op een positieve toon communiceren over seks. En dan is het onmogelijk om te adverteren zonder als woorden ‘seks’ of ‘orgasme’ als je mensen wil voorlichten.”

Gemiddeld werd ongeveer een derde van alle advertenties geweigerd door Facebook, becijferde RNW Media, maar het verschilt per regio. Voor het Engelstalige deel van Afrika werd 80 procent geweigerd, voor het Franstalige deel was dat maar 10 procent. In Kenia werd zelfs het hele Facebookaccount enkele maanden geblokkeerd.

Vastlopen in bureaucratie

Yadav pleit voor een mondiale ‘Witte lijst’, voor geverifieerde organisaties zoals Love Matters, zodat ze voortaan beter hun werk kunnen doen. Love Matters is al in gesprek met de Indiase afdeling van Facebook die erkent dat het beleid anders moet, maar het proces loopt vast in de bureaucratie van het bedrijf. Ze hoopt dat Facebook bereid is de zaak snel vlot te trekken. “Ons werk is keihard nodig en we betalen nota bene voor die advertenties.”

