Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen: ‘Die twee worden nooit geen maatjes’

Maandag was het al rustdag in de Tour maar toch zinderde NOS De Avondetappe. Het gesprek ging over vergeven en vergeten, boos of blij zijn, schuld en boete: Dostojevski, kom er maar in.

De ieder jaar mooier wordende Dione de Graaff was het stralende middelpunt van de gespleten tafel. Aanzaten de ervaren pedalisten Thomas Dekker, Henk Lubberding en Roxane Knetemann en ze keken terug op een Tourstart die meteen twee Nederlandse zeges telde, van mannen wier namen al voor eeuwig met elkaar verstrengeld waren om een veel triestere reden: Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

Een filmschrijver zou dit scenario niet kunnen bedenken zonder beticht te worden van simpel effectbejag: twee jaar geleden reed Groenewegen zijn collega de hekken in en het is een wonder dat de toen zo kapotte Jakobsen nu een etappe wint. Maar toch ook dat de beschimpte Groenewegen de schijnwerpers weer aankan, na het uitzitten van zijn schorsing.

Steken laten vallen

Blijft de opgave voor de kijker: kunnen we, mogen we genieten van de winst van Groenewegen, die in het excuus-traject zo veel steken heeft laten vallen?

Thomas Dekker zei het goed: het liefst zouden we hebben dat Jakobsen Groenewegen vergaf. Dan is voor ons kijkers het probleem opgelost. Maar Henk Lubberding wist zeker dat hijzelf net als Jakobsen niet zou toekomen aan zand erover: “Die twee worden nooit geen maatjes”.

Wist De Graaff wat ze oprakelde, toen ze aansneed dat sommige mensen Groenewegen zijn succes misgunnen? Het lontje van Thomas Dekker ging meteen gloeien. En hij barstte los over een collega van Dione, NOS-commentator Jeroen Grueter, die de winstdag van Groenewegen een dag noemde om snel te vergeten. Om precies te zijn, letterlijk zette Grueter op Twitter: “Deze Tourdag slaan we verder maar over.”

Tekst ongepast

Het had Dekker zeer geraakt, dat een topdag voor het Nederlandse wielrennen door Grueter zo werd weggehoond. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, leek de oud-coureur te bedoelen toen hij zei: “Misschien gaat Grueter volgend jaar zelf gewoon naar Qatar, waar verschrikkelijke dingen gebeuren.”

Lubberding vond Grueters tekst ook ongepast, en zei dat je dit soort bijgedachten beter voor je kunt houden. Maar floepte er vervolgens zelf uit dat hij het Jakobsen meer gunt te winnen dan Groenewegen. De hele kwestie ligt als een steen op ieders maag.

Grueter is inmiddels teruggekomen op zijn tweet. Een soort van teruggekomen. Dinsdag schreef hij: “De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat mijn vorige tweet voor veel wrevel en ongemak heeft gezorgd. Helaas is de inhoud door een gebrek aan context vileiner overgekomen dan de bedoeling was. Mijn excuses aan degenen die er aanstoot aan nemen of persoonlijk door zijn geraakt.”

Echte inhoud en context, en ook troost, kwam van sportschrijver Frank Heinen. Die probeerde in de hoofden te kruipen van alle partijen in dit tragische verhaal. Met zinnen als: “Probeer je voor te stellen wie je wordt als je helemaal opnieuw moet worden opgekalefaterd.” Maar ook: “Probeer je voor stellen dat je de hele dag door wilt dat iets nooit gebeurd was, en dat je dat dus niet kunt zeggen, omdat mensen je dan zullen vertellen dat je daar wel wat laat mee bent. Alsof zij nooit ergens laat mee zijn.”

Dostojevski, Heinen. Twee namen om met plezier te verstrengelen in een stukje.

